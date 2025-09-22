Victoria de Marichalar sorprende en Emparejados con su visión del amor y la diferencia de edad

Victoria de Marichalar habló en Emparejados de su presente sentimental y no dudó en lanzar un piropo al chico que ocupa su corazón. Durante la charla, Anna Simon le preguntó si cree que una relación con veinte años de diferencia puede funcionar.

La hija de la infanta Elena fue tajante: para ella la edad en el amor no importa. Aunque confesó que no lo ha vivido en primera persona, sí considera que los sentimientos están por encima de los números.