Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 22 de septiembre

¡Qué pena! Un error garrafal le cuesta el panel completo a Juan Carlos

Con 300 euros ya en su marcador, las prisas le han jugado una mala pasada a Juan Carlos.

¡Qué pena! Un error garrafal le cuesta el panel completo a Juan Carlos

Publicidad

¡Qué lástima! Por mucho que no nos gusten, estas cosas suceden más de lo que pensamos.

Ya parecía que tenía el panel completo. Después de haber perdido el turno y vuelto a recuperarlo, este alicantino residente en Mallorca ha tenido un error garrafal.

Las prisas le han jugado una mala pasada al intentar resolver el panel, porque en lugar de decirlo correctamente, ha fallado la última palabra. ¡Qué chasco nos hemos llevado!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Alejandra Osborne

Alejandra, la hija mayor de Bertín Osborne, visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su historia familiar

La boda de Pablo López.

Las 3 exigencias de Pablo López y Laura Rubio a los invitados de su boda

Más vale tarde que nunca: Silvia consigue la primera ola del programa en el último panel

Más vale tarde que nunca: Silvia consigue la primera ola del programa en el último panel

¡Lo nunca visto! Silvia cae en la Quiebra y le arrebata el Gran Premio a su compañera de atril
Mejores momentos | 22 de septiembre

¡Lo nunca visto! Silvia cae en la Quiebra y le arrebata el Gran Premio a su compañera de atril

Cristóbal Soria y Miquel Valls
Delincuencia

La alerta por el robo de los cables de carga de vehículos eléctricos, de Cristóbal Soria: "Lo he sufrido en el mío propio"

¡Qué pena! Un error garrafal le cuesta el panel completo a Juan Carlos
Mejores momentos | 22 de septiembre

¡Qué pena! Un error garrafal le cuesta el panel completo a Juan Carlos

Con 300 euros ya en su marcador, las prisas le han jugado una mala pasada a Juan Carlos.

Los saharauis, sobre Pedro Sánchez.
DENUNCIA

El pueblo saharaui carga contra Pedro Sánchez: "Es contradictorio que apoye los derechos humanos en Palestina y los pisoteé en el Sáhara occidental"

El pueblo saharaui se siente abandonado por Pedro Sánchez. Señalan que "es incomprensible que por un lado apoyes al pueblo palestino y por otro al Israel de África que es Marruecos".

Gazpacho de aguacate y pepino con sus toques, de Joseba Arguiñano

Gazpacho de aguacate y pepino con sus toques, de Joseba Arguiñano: solo triturar los ingredientes y servir

Sardinas rebozadas con pimientos verdes y pan de ajo, una receta muy barata y rica de Karlos Arguiñano

Sardinas rebozadas con pimientos verdes y pan de ajo, una receta muy barata y rica de Karlos Arguiñano

¡Triunfa el amor! Paula y Diego emocionan con su beso en Emparejados

¡Triunfa el amor! Paula y Diego emocionan con su beso en Emparejados

Publicidad