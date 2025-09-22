¡Qué pena! Un error garrafal le cuesta el panel completo a Juan Carlos

¡Qué lástima! Por mucho que no nos gusten, estas cosas suceden más de lo que pensamos.

Ya parecía que tenía el panel completo. Después de haber perdido el turno y vuelto a recuperarlo, este alicantino residente en Mallorca ha tenido un error garrafal.

Las prisas le han jugado una mala pasada al intentar resolver el panel, porque en lugar de decirlo correctamente, ha fallado la última palabra. ¡Qué chasco nos hemos llevado!