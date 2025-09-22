Rafael Amargo habla en exclusiva con Espejo Público tras su ingreso de urgencia en el hospital: "Nadie me dedicó ni un minuto"

Rafael Amargo se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Moncloa, en Madrid. Lleva seis días hospitalizado a causa de una grave infección. Fuentes de la familia han reconocido que está en una situación crítica en la que no puede beber ni comer.

Luciana, mujer del cantaor, había asegurado al periodista Javi Fuente que bajaría un momento a la puerta del centro hospitalario para comentar la última hora de la salud de Rafael. Sin embargo el redactor recibía un mensaje en el que ella finalmente lo descartaba por los siguientes motivos: "Imposible que baje. Rafa está muy decaído, no se siente bien. No voy a dejarle aquí solo. Le están preparando para unas pruebas".

"Nadie me dedicó ni un minuto"

Rafael Amargo ha querido manifestar su malestar por el trato recibido a raíz de su imputación por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Subraya que todo se cerró con su absolución, pero para el artista el daño ya estaba hecho: "Para ser presunto, como decían, todo el mundo estuvo ahí. 16 portadas de 16 periódicos (...) Fue la fiscalía la que se encargó de hacer ese daño. Cuando salí absuelto nadie sacó un triste blog. Nadie me dedicó ni un minuto en la tele para defenderme".

El cantaor ha denunciado públicamente que estuvo sometido a una persecución mediática, incluidos momentos en los que acudía con su padre, para que este recibiera un tratamiento de quimioterapia.

"Ahora demostramos que todo es mentira, y nadie. Que vergüenza", expresaba Rafael visiblemente resentido con buena parte de la prensa.

Un declive que llegó antes

En plató tanto Susanna Griso como el resto de colaboradores presentes sentían cierta sorpresa por escuchar a Rafael expresarse en esos términos dada la gravedad de la situación que atraviesa. Y es que era su mujer la que había reconocido una recaída del cantaor que culpa a la prensa de una carrera truncada por las acusaciones que recibió, pero que Susanna entiende que empezó años antes de que se produjera su primera detención.

