Empadronamientos fraudulentos de más de 400 extranjeros: "Se han empadronado en mi casa cinco nepalíes"

Todos los empadronamientos se realizaron en tan solo 20 días en plena temporada de de verano, lo que ha llamado la atención del ayuntamiento.

Eran personas extranjeras que utilizaban siempre los mismos procedimientos: aparecer en grupo y junto a un traductor mostrando un contrato de alquiler. Los propietarios de los pisos de dichos contratos aseguran que son falsos.

“Tras las inspecciones comprobamos que no residen en esas viviendas”

En la investigación de Espejo Público hemos podido hablar con Claudia, quien vivió esto en primera persona: “¿Cómo es posible que la Policía me diga que se han empadronado en mi casa cinco personas?”

“Hay una mafia detrás de todo esto”

El ayuntamiento ha llegado, tras una exhaustiva investigación, a la conclusión de que están siendo víctimas de mafias que están empadronando en casas ajenas a gente que no vive ahí. Les hacen pagar entre 700 y 1000 euros por tener acceso a la sanidad.

Claudia se enteró que cinco nepalíes estaban empadronados en su casa por las cartas que llegaban a su buzón a nombre de otras personas, por lo que llamó al ayuntamiento en busca de respuestas. Pone una denuncia y descubre que otros cincuenta individuos están utilizando esta técnica.

