Las 3 exigencias de Pablo López y Laura Rubio a los invitados de su boda

Pablo López y Laura Rubio han sellado su amor con una segunda boda ante sus familiares y amigos que se alargó hasta altas horas de la madrugada.

La boda de Pablo López.

Espejo Público
Publicado:

Pablo López y Laura Rubio se han dado el sí quiero por segunda vez. Después de una primera boda más íntima hace unos meses la pareja ha querido sellar su amor con esta segunda fiesta acompañados por los suyos.

Esta ha sido una boda tradicional en la que Pablo ha caminado acompañado por su madre hasta el altar y la novia lo ha hecho del brazo de su padre. En este enlace se ha evitado el uso de teléfonos móviles para evitar que hubiera filtraciones.

Los requerimientos de los novios a sus invitados

Los novios prohibieron a sus invitados el uso de teléfonos móviles y les pidieron el número de pie para poder facilitarle un calzado cómodo con el que seguir la fiesta hasta altas horas de la noche. Además, les preguntaron por su canción favorita para hacer una playlist.

Fue una fiesta que se alargó hasta altas horas de la madrugada con un DJ en la que no cantó Pablo López. Sí acudieron al enlace otros compañeros de profesión como David Bustamente, Vanesa Martín y Luis Fonsi. "Una celebración romántica en la que se vio a un Pablo López enamoradísimo y con ganas de disfrutarlo con sus amigos, señalaba la periodista Lorena Vázquez.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

La boda de Pablo López.
