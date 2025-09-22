Fran Rivera confirma el acercamiento con su hermano, Kiko Rivera, tras años sin hablarse: "Me lo he encontrado"

Hace un mes que Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaban su ruptura. Una separación que cambiaba por completo la vida del Dj pues tenía que rehacer su vida lejos de su familia ya que no se habla ni con Isabel Pantoja ni con Isa P y tampoco, en principio, con su hermano Fran Rivera. Hasta ahora.

Irene Rosales y Kiko Rivera | Europa Press

Casualmente estos se encontraban en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Un encuentro fortuito que capturaban los medios allí presentes saltando al mometo los rumores de si los hermanos hubieran decidido darse tregua en su enfrentamiento.

Y es que, en el momento vital que se encuentra ahora mismo Kiko Rivera, necesitaría más que nunca el apoyo de los suyos.

La confirmación de Fran Rivera

Tras este encuentro entre Kiko Rivera y Fran para nada organizado, las cámaras de Europa Press pillaban al torero en el aeropuerto de Sevilla y le preguntaban por la relación con su hermano.

Cuando el reportero le sacaba el tema, a Fran se le escapaba una sonrisa y aseguraba que: "Pues mira hoy me le he encontrado", refiriéndose a su encuentro en Santiago.

Fran Rivera en el aeropuerto | Europa Press

Y con un "hombre, claro" el torero confirmaba que se habían saludado, aunque cuando le preguntaba sin habían arreglado su situación este decía entre risas: "Te vas a quedar con las ganas".