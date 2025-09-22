Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina serán los asesores en la próxima edición de La Voz Kids

La Voz Kids ya prepara la próxima edición del programa de Antena 3 con Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco como coaches. Grandes estrellas de la música nacional e internacional que se sientan en los famosos sillones rojos de La Voz Kids en su próxima temporada.

Presentado por Eva González, La Voz Kids coloca como coaches a cuatro grandes artistas que lideran las listas de ventas y que tendrán la gran responsabilidad de girar las sillas del plató de La Voz Kids para formar los equipos con las mejores voces del país.

Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco son los coaches de la próxima edición del programa y ya han elegido a los asesores que los acompañarán en La Voz Kids. Melody acompañará a Luis Fonsi, Leire Martínez será la encargada de ir de la mano de Edurne, Becky G dará consejos a Ana Mena y Antoñito Molina asesorará a Antonio Orozco.

Melody

Melody vive uno de los momentos más vibrantes de su trayectoria. Tras representar a España en Eurovisión 2025 con su potente tema 'Esa Diva', la artista sevillana se encuentra actualmente inmersa en una exitosa gira que está recorriendo toda la geografía española con un rotundo éxito de público.

Todas las fechas realizadas hasta el momento han colgado el cartel de “entradas agotadas”, con recintos repletos y una conexión absoluta con el público. Especialmente llamativo está siendo el fenómeno fan entre el público infantil: cientos de niñas y niños asisten a cada concierto para cantar, bailar y emocionarse con las canciones de Melody, que ha vuelto a conectar con las nuevas generaciones como solo una artista genuina puede hacerlo.

Paralelamente, Melody forma parte del equipo de asesores de La Voz Kids en Antena 3, junto a Luis Fonsi, donde comparte su experiencia y sensibilidad musical con jóvenes talentos. Su carisma y cercanía la han convertido en una de las favoritas del público y en una guía valiosa para los pequeños artistas del programa.

Además, 2025 marca el inicio de una etapa de expansión internacional para Melody. Ya ha comenzado a abrir mercado en Latinoamérica, con acciones promocionales en México, Colombia y Argentina, donde prepara futuras presentaciones en vivo. Este nuevo salto internacional es parte clave del proyecto de su 25 aniversario artístico.

Con la mirada puesta en 2026, Melody celebrará sus 25 años de carrera con una producción musical y escénica de gran formato que recorrerá España y América Latina. La artista promete un espectáculo emotivo y enérgico que rendirá homenaje a su trayectoria: desde su debut con tan solo 10 años hasta su consolidación como una de las grandes voces del pop latino.

Becky G

Becky G es una artista multiplatino que se ha convertido en una de las estrellas más influyentes de su generación, trascendiendo fronteras como cantante, compositora, actriz, empresaria y activista. Con más de 28 mil millones de reproducciones en todo el mundo y cinco nominaciones al Latin GRAMMY, ha sido reconocida con premios de gran prestigio como los American Music Awards, Latin Music Awards, E! People’s Choice Awards y Billboard Award. Su versatilidad brilla tanto en el escenario como en la pantalla, con papeles destacados en Power Rangers, la serie ganadora del Emmy Empire de FOX, y como la voz de Khaji-Da en la película de DC Blue Beetle. Más allá de su faceta artística, Becky se ha convertido en una defensora comprometida del cambio social, recibiendo reconocimientos como el Impact Award en los Billboard Women in Music 2023 y siendo nombrada una de las Leading Ladies of Entertainment por la Academia Latina de la Grabación. En 2024, emocionó al mundo con una poderosa interpretación de su tema nominado al Oscar, 'The Fire Inside', en la ceremonia de los Premios de la Academia.

Su música refleja tanto sus raíces culturales como su crecimiento artístico. 'Esquinas', un homenaje a su herencia mexicoamericana superó los 987 millones de reproducciones. Su sencillo 'Por el contrario' alcanzó el número 1 en los listados Regional Mexican de Billboard y recibió una nominación al Latin GRAMMY. Con su álbum más reciente, 'Encuentros' , Becky explora un lado más personal y vulnerable, expandiendo los temas de Esquinas mientras sigue honrando sus raíces. El disco debutó en el 7 de Latin Albums y en el 25 de Apple Music a nivel global. A esto le siguió su Tour Casa Gómez, con el que recorrió Estados Unidos y logró sus primeros shows completamente agotados en arenas. En mayo, fue aclamada como la mejor actuación de la noche en los American Music Awards, donde interpretó su sencillo 'Qué Haces' junto a Manuel Turizo.

El 12 de junio estrenó en el Festival de Cine de Tribeca su esperado bio-doc, Rebbeca, un documental íntimo y electrizante que muestra su faceta más personal hasta ahora. También ha trascendido en la moda: estuvo presente en Vogue World en París y ha colaborado con marcas como Amiri, Carolina Herrera y Tommy Hilfiger. Este junio, desfiló por segunda vez en la Semana de la Moda de París como parte de su apoyo de años al diseñador Willy Chavarria, celebrando la cultura chicana en un escenario global. Con éxitos multiplatino, álbumes en los primeros lugares, incontables premios, proyectos empresariales y un firme compromiso cultural, Becky sigue expandiendo su influencia mientras honra sus raíces y consolida su lugar como una verdadera estrella global y un ejemplo a seguir.

Leire Martínez

Leire Martínez, cantante y compositora nacida en San Sebastián, conocida por haber sido durante más de quince años la voz de La Oreja de Van Gogh. Con ella al frente, el grupo vivió una nueva etapa de éxito, consolidando su presencia en la escena del pop en español con giras internacionales y varios discos multiplatino.

En 2024 cerró su ciclo con la banda y emprendió una nueva etapa en solitario. Su primer trabajo como solista muestra un enfoque más íntimo y personal, con canciones que reflejan su evolución artística y vital. Con esta nueva etapa, Leire busca reencontrarse con su esencia y conectar con el público desde un lugar más libre y auténtico.

Antoñito Molina

Antoñito Molina (1988) es un joven cantautor nacido en Rota (Cádiz). Amante del Carnaval, de las cosas sencillas de la vida y de la cultura de su tierra, Andalucía. Antoñito se dio a conocer con el dúo ‘El Tren de los Sueños’, que fundó en 2006 y del que formó parte 12 años hasta que decidió apostar por su carrera en solitario.

Tras un respiro en su carrera y una clara evolución en su forma de componer e interpretar sus canciones, en 2017 graba su primer álbum en solitario ‘Déjame que te cuente’ compuesto por diez canciones creadas únicamente por él, en letra y música.

En 2020 regresó con más fuerza que nunca con el lanzamiento de un nuevo sencillo, "Ya no me muero por nadie", trabajo al que se sumaban 'Dicen que el mundo se acaba' y 'Me estoy volviendo loco' que acumula más de 7 millones de reproducciones.

En 2022, lanzó al mercado su segundo trabajo discográfico, 'La Ley de mi naturaleza', tras cinco años de su álbum debut. Un disco formado por ocho canciones, todas de su autoría, entre las que se incluyen dos temas inéditos y varios de los singles publicados durante los dos últimos años como 'Y te voy a querer' que suma casi 10 millones de streams en Spotify.

En 2023, vuelve a los escenarios para presentarnos en directo su nueva gira 'El Club de los Soñadores' con la que realizó más de 30 fechas por los escenarios de toda España.

Con más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify, entrar en el ranking Top 200 artistas de Spotify y del éxito de sus singles que se han metido en Top virales de España, Antoñito Molina sigue creciendo y consolidándose como la promesa de la música en español.

Tras el éxito de su gira ‘A la aventura tour’ con la que ha colgado sold out en todas las fechas y ha recorrido los principales escenarios de nuestro país como el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona, Antoñito Molina, está inmerso en su gira ‘Me prometo’ con la que vuelve a subirse a los escenarios con su espectacular show en directo en icónicos recintos como el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, Marenostrum Fuengirola de Málaga, Plaza de toros Los Califas de Córdoba y Icónica Santalucía de Sevilla, entre otros.