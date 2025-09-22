Malú y Pablo López reviven la magia de Ángel caído con una actuación inolvidable en La Voz

La séptima temporada de La Voz regaló un instante único con la interpretación de Dani, que eligió cantar Ángel caído. Su actuación conmovió tanto que Malú usó el superbloqueo para asegurarse su fichaje.

Tras ese momento, llegó la gran sorpresa: Malú y Pablo López unieron sus voces en un emotivo dúo. La complicidad y la emoción fueron absolutas, recordando la magia que esta canción siempre despierta en ambos.