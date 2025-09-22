¡Lo nunca visto! Silvia cae en la Quiebra y le arrebata el Gran Premio a su compañera de atril

Necu, la concursante del atril azul tenía todo preparado para quedarse con la segunda parte del Gran Premio cuando tuviese la oportunidad para hacerlo.

Sin embargo, después de que Silvia se hiciese con la segunda parte de este Gran Premio tan tentador, la Quiebra ha acabado con todos los planes de cualquiera de las dos.

Al perder la segunda parte del Gran Premio, no solo Silvia se ha visto privada de los mil euros en los que está valorado, sino que también Necu ha perdido la oportunidad de 'quedarse' con la otra mitad del gajo.