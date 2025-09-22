Tom Holland sufre una conmoción cerebral en una escena de riesgo de SpiderMan: Brand New Day y se paraliza el rodaje

La nueva película SpiderMan: Brand New Day ya se encuentra en pleno rodaje en los estudios Leavesden, en Reino Unido. La cinta con la que regresa Tom Holland a volver a meterse en la piel del superhéroe tiene fijado su estreno para julio de 2026.

Aunque aún falta casi un año para su llegada a los cines, ya se han dado a conocer algunos detalles que han generado gran expectación entre los fans, como el nuevo traje que lucirá Holland en esta entrega.

Sin embargo, la grabación ha tenido que ser pausadadebido a un accidente que ha sufrido Tom durante una escena de acrobacias por la que tuvo que ser hospitalizado.

Nadie más ha resultado herido, pero el actor ha sufrido una conmoción cerebral leve por una mala caída, según informaba The Sun.

Aunque pronto se reajustará el calendario de rodaje, Holland se tomará unos días de descanso "por precaución".

El actor se encuentra fuera de peligro ya que un día después del accidente asistió a un acto benéfico junto a su prometida y coprotagonista Zendaya.