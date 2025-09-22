Muere un joven de 15 años disparado por la policía neerlandesa después de robar una bicicleta eléctrica

Las autoridades neerlandesas han iniciado una investigación después de que la policía matara a tiros a un adolescente de 15 años en un municipio cercano a la ciudad portuaria de Róterdam. Supuestamente, los agentes mataron al adolescente porque el joven de 15 años robó una bicicleta eléctrica y cuando vio a la Policía, utilizó un arma de fuego. Tras ese hecho, los agentes lo dispararon en un restaurante de comida rápida que en ese momento, se encontraba lleno de familias con niños.

Según la versión policial, el joven habría participado poco antes en el robo de lo que se conoce como una "fatbike", una bicicleta eléctrica con llantas gruesas. Tal y como dijeron los agentes, el adolescente usó un arma de fuego para el hurto.

Este suceso tuvo lugar en la localidad de Capelle aan den Ijssel, un municipio situado en Holanda del Sur. Cuando los agentes llegaron a ese lugar, el autor del robo ya había huido. Sin embargo, consiguieron localizarlo en las inmediaciones de un local de comida rápida.

Cuando intentaron detenerlo en las inmediaciones del restaurante, el adolescente fue advertido en reiteradas ocasiones para que soltara el arma y se entregara. No obstante, el joven no obedeció y salió corriendo. Precisamente, este hecho fue el que provocó que los agentes abrieran fuego, según ha informado una portavoz policial a la televisión pública NOS.

El alcalde de Capelle insiste "en no especular" hasta que no concluyan las investigaciones oficiales

Tal y como aseguró el alcalde de Capelle, Joost Manusama, en el restaurante de comida rápida "había muchas familias y todos están profundamente afectados: los testigos, los allegados del chico, pero también los propios agentes". De la misma manera, el alcalde pidió paciencia hasta que logren concluir las investigaciones oficiales. Joost Manusama dijo que entendía "la magnitud del impacto" pero insistió "en que no se especule".

El trágico suceso, que tuvo lugar en la tarde de ayer, desencadenó un gran despliegue de servicios de emergencia, incluido un equipo médico en helicóptero, y decenas de personas fueron testigos de la escena de violencia. Tal y como subrayó Manusama, "la presencia de niños hace que el impacto sea aún más profundo".

Para intentar aliviar ese impacto psicológico, la empresa de comida rápida ha prometido apoyo a las víctimas y empleados del restaurante, que por el momento, se mantiene cerrado.

El Rijksrecherche, que es un órgano independiente encargado de revisar todos los casos en los que la policía dispara su arma y hay heridos o muertos, continúa investigando lo ocurrido. Una vez concluya toda la investigación, el Rijksrecherche entregará sus conclusiones a la Fiscalía neerlandesa, la cual deberá decidir si se presentan cargos contra los agentes involucrados en este hecho o no.

También el alcalde de Capelle ha señalado que esta tragedia expone un problema aún mayor en los Países Bajos, que es la implicación de jóvenes en la delincuencia. Tal y como él mismo ha afirmado, "es muy preocupante, pero estamos trabajando en las escuelas, organizaciones juveniles y Policía para mantener un buen contacto con ellos, pero también poner límites y sancionar cuando sea necesario".

La participación de menores en delitos violentos preocupa en Países Bajos

En Países Bajos, preocupa la participación de los jóvenes en delitos con violencia. Con más frecuencia, la Policía alerta del aumento de atracos y robos cometidos por adolescentes que están armados con cuchillos o pistolas.

Según datos publicados el pasado mes de abril, hubo unos 22.000 incidentes en los que la policía usó violencia en 2024, y el recurso al arma de fuego representó el 4,2% de los tipos de violencia empleados.

