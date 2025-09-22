Noticias de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

El hallazgo del cuerpo sin vida de un menor por las lluvias, el perdón de la mujer de Charlie Kirk o la Asamblea de la ONU, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 22 de septiembre de 2025.

Siguen buscando al padre

En Sant Quintí de Mediona (Barcelona) ha aparecido el cuerpo sin vida de un niño de entre 12 y 14 años, que viajaba en el coche arrastrado por la riada junto a su padre, que aún desaparecido. Unos 90 efectivos, apoyados por drones, han trabajado toda la noche en la búsqueda, mientras en Cataluña se registraron más de 400 incidencias por las intensas precipitaciones.

Funeral Charlie Kirk

El funeral de Charlie Kirk se ha transformado en un acto político tras su asesinato. La viuda encabezó la ceremonia en la que, durante más de cinco horas, se produjeron discursos en tono de mitin. El estadio estaba lleno con decenas de miles de asistentes y fuertes medidas de seguridad, en un ambiente que reunió de nuevo a Donald Trump y Elon Musk.

Francia reconoce Estado Israel

La Torre Eiffel se iluminó anoche con los colores de Palestina. El gobierno francés ha anunciado oficialmente el reconocimiento del Estado palestino, siguiendo los pasos de Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal. La medida ha sido rechazada de forma tajante por Netanyahu.

Asamblea ONU

Este lunes se celebra la Asamblea General de la ONU. Pedro Sánchez ya se encuentra en Nueva York para la cita, aunque él no va a intervenir en el Plenario, sino que lo hará el Rey Felipe VI. Se espera una sesión cargada de mensajes sobre la paz con la ofensiva de Israel y la guerra de Ucrania en pleno conflicto.

Ciberataques aeropuertos

La red aeroportuaria europea se recupera poco a poco del ciberataque que dejó inactivos los sistemas de facturación. Durante horas, todo el proceso tuvo que hacerse manualmente provocando grandes retrasos en Bruselas, Londres y Berlín.

