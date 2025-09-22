Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 22 de septiembre

Más vale tarde que nunca: Silvia consigue la primera ola del programa en el último panel

Vaya programa de tiradas sin resultado. Silvia ha sido la única en conseguir una ola que no ha llegado hasta el Panel con Bote.

Más vale tarde que nunca: Silvia consigue la primera ola del programa en el último panel

Ya en el primer panel hemos visto a Juan Carlos meter la pata cuando se ha equivocado al intentar resolver de forma apresurada.

Pero es que después, los tres concursantes no han tenido mucha suerte que digamos. De hecho, ha habido un panel que incluso se ha llevado más tiempo que de costumbre porque los concursantes no hacían más que perder el turno y caer en la Quiebra.

Finalmente, y por fortuna, Silvia ha conseguido llevarse una ola de más de 800 euros en el Panel con Bote. Y además, esta ola ha sido la que le ha llevado directamente al jugar el Panel Final.

Como si la mala suerte se propagase... esto es lo que ha ocurrido en La ruleta cuando Silvia ha caído en la Quiebra.

