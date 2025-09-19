Cristina Maragall, hija de Pascual Maragall: "Lo que más me duele es ver imágenes de mi padre de hace años"

Pascual Maragall fue uno de los grandes referentes de la política catalana y española. Alcalde carismático e impulsor de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, su figura también dejó una profunda huella como presidente de la Generalitat. Pero en 2007, su vida y la de su entorno más cercano dio un giro radical: Maragall anunció públicamente que padecía Alzheimer. Lo hizo con valentía y naturalidad, abriendo una nueva etapa marcada por la lucha, la visibilidad y la investigación de la enfermedad.

Hoy, casi dos décadas después, su hija Cristina Maragall lidera la fundación que lleva el nombre de su padre y que trabaja para dar esperanza a millones de familias afectadas por esta dolencia. Pero, más allá de su cargo institucional, Cristina es hija, y también cuidadora: "Ha perdido muchísimo", reconoce Cristina, quien explica que su padre, a pesar de todo, ha mostrado una "progresión muy lenta" gracias a su "resiliencia, su reserva cognitiva y su buena salud física".

La rutina de Maragall, días de rutinas

El día a día de Pascual Maragall transcurre entre rutinas: centro de día, paseos, música. "Está muy tranquilo", asegura su hija. Pero también reconoce lo duro que puede llegar a ser: "¿Cómo se convive? Con mucho esfuerzo, porque implica una dedicación de 24 horas". Cristina relata momentos especialmente dolorosos: "Él empezó perdiéndose mucho. Perdió rápidamente la capacidad espacial, era capaz de perderse en casa... y eso es increíble". Aunque el habla se mantuvo durante años, el deterioro cognitivo ha sido inevitable. "Hay un momento en el que tienes que cambiar el rol con la otra persona, porque es otra", afirma con contundencia.

Uno de los episodios más duros para ella es enfrentarse al recuerdo del padre que fue: "Lo que más me duele a mí es ver imágenes de mi padre de hace años. Veo su potencia, su inteligencia... y le veo ahora. Eso es lo que más me impacta". Pese a ello, Cristina valora los momentos presentes con serenidad y cariño: "En el día a día estoy muy bien con mi padre. Lo único que me importa es que esté bien en el momento".

"La música se ha convertido en una herramienta muy poderosa para mantener el vínculo"

La música se ha convertido en una herramienta poderosa para mantener el vínculo con Pascual. "Ayer estuvimos cantando y bailando Mediterráneo. La música tiene esta virtud que arranca los recuerdos más profundos, los que forman parte de nuestras emociones", cuenta. "Es muy difícil mantener una conversación con él, pero puede cantar algunas canciones".

Desde la Fundación Pascual Maragall, Cristina lanza un mensaje de esperanza en el ámbito científico: "La investigación en el Alzheimer está en un momento muy esperanzador. Estamos ante un cambio de paradigma gracias a la inteligencia artificial". Además, no olvida una de las reivindicaciones más urgentes: la figura del cuidador. "Las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, no tienen suficiente formación. Esta formación implica conocer la enfermedad, pero también saber cuidarse a ellas mismas".

Pascual Maragall ya no está en la primera línea de la política, pero su legado sigue vivo, ahora convertido en un símbolo de dignidad y lucha contra el Alzheimer. Su hija continúa el camino con la misma entereza.

