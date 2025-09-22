El pueblo saharaui carga contra Pedro Sánchez: "Es contradictorio que apoye los derechos humanos en Palestina y los pisoteé en el Sáhara occidental"

Taleb Alisalem es escritor y defensor de la 'causa saharaui', la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación y la independencia del Sáhara Occidental.

Afirma que el colectivo saharaui se siente utilizado por el Gobierno de España. Considera que más allá de la responsabilidad global que se pueda tener sobre la causa palestina "el Gobierno español tiene una responsabilidad directa, histórica, política, moral y jurídica porque España es la potencia administradora del Sáhara occidental".

"En 2022 Sánchez apoyó la ocupación de Marruecos contra el pueblo saharaui"

Recuerda que Sánchez en el 2022 no reconoció el plan de autonomía marroquí y apoyó la ocupación de Marruecos contra el pueblo saharaui. "Por eso es contradictorio apoyar los derechos humanos en Palestina y pisotear la legalidad internacional y los derechos humanos en el Sáhara occidental".

"Me parece ingenuo que Sánchez pueda pensar que esto le reanima políticamente"

Sostiene el periodista y colaborador de Espejo Público Rubén Amón que le parece ingenuo pensar que esta gestión de la crisis de Gaza va a repercutir en las urnas y "que Sánchez pueda pensar que le reanima políticamente para ganar las elecciones".

Plantea Susanna Griso si con estas actuaciones Sánchez podría estar trabajándose un futuro cargo como alto comisionado de la ONU en Acnur. "Estos días va a hablar mucho de refugiados en la ONU", añadía.

"Sánchez busca internacionalmente los aplausos que no tiene nacionalmente"

Alisalem califica la actitud del Gobierno como "estrategia vergonzosa" con Palestina porque la ve completamente "política, cínica y personal para continuar en el poder". "Sánchez busca internacionalmente los aplausos que no tiene nacionalmente. La mayor representación de hipocresía la encontramos en la cuestión saharaui. Se está apoyando a Marruecos militarmente, se les da unas armas que usan para reprimir al pueblo saharaui".

"Marruecos usa 3 armas principales en sus negociaciones con España"

Es contundente con la postura que viene mostrando el Gobierno sobre la guerra en Gaza. "Es incomprensible que por un lado apoyes al pueblo palestino y por otro al Israel de África que es Marruecos". Destaca además que Marruecos usa varias armas como la inmigración, el espionaje con el programa Pegasus y la información que podría tener con el Gobierno y otros métodos. "Amenazan con cortar el flujo de información que envían en el momento que los Gobiernos españoles no atiendan a sus órdenes o intereses".

En su opinión, los problemas entre España y Marruecos van a existir hasta que los políticos españoles no asuman la responsabilidad que tienen con el Sáhara occidental. "La postura de Sánchez es un atentado contra la legalidad internacional y su postura con Palestina es completamente incomprensible".

