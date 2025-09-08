Vehículos eléctricos urbanos y asequibles 'Made in Spain': así son los modelos que se fabricarán en diferentes plantas españolas

La noticia es un respaldo importante a la industria automovilística española pero también supone abrir un abanico de posibilidades para que el consumidor español adquiera un vehículo 100% eléctrico fabricado en Europa a unos precios asequibles.

Desde el punto de vista económico, la apuesta del Grupo Volkswagen supone la inversión en España de unos 7.000 millones de euros, con un impacto sobre 145.000 empleos de forma directa o indirecta. De toda esa inversión 3.000 millones se destinarán a electrificar la planta de Barcelona, otros 1.000 millones irán a parar a la fábrica de Navarra y el resto -otros 3.000 millones de euros- se utilizarán para levantar la fábrica de baterías de Sagunto, en Valencia.

De los cuatro modelos presentados en el Salón del Automóvil de Múnich dos de ellos se producirán en la planta de SEAT en Martorell (el Volkswagen ID2 Polo y el Cupra Raval) y los otros dos en la planta de Volkswagen en Navarra (el ID2 Cross el Skoda Epiq). Los dos primeros son modelos del tipo "compacto urbano" y los dos segundos se ajustan al concepto "SUV urbano".

Precio de entrada reducido

Para el consumidor la novedad radica en que el precio de entrada de estos vehículos (sin contar con las ayudas oficiales) se situará a partir de los 25.000 euros, algo que facilitará que más conductores de nuestro país puedan disfrutar de las ventajas de la movilidad eléctrica.

En cuanto a las características técnicas de estos nuevos modelos se sabe que contarán con una autonomía de entre 435 y 450 kilómetros, introduciendo alta velocidad de carga y con un nuevo diseño que ha permitido aumentar considerablemente el espacio de los vehículos.

Según las previsiones que maneja el grupo automovilístico el primero de los modelos presentados que llegará al público será el Cupra Raval en 2026, y posteriormente se pondrá a la venta el Vokkswagen ID2 Polo. Les seguirán más tarde los vehículos fabricados en Navarra: el Skoda Epiq y por último el Volkswagen ID2 Cross.

