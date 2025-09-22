Antena 3 LogoAntena3
Alejandra, la hija mayor de Bertín Osborne, visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su historia familiar

La hija de Bertín Osborne con su primera esposa, Sandra Domenecq, nos cuenta cómo vivió el divorcio de sus padres, las grandes polémicas en las que se ha visto envuelto el cantante y cómo es su relación a día de hoy con él.

Alejandra Osborne

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Alejandra Osborne aparecía por primera vez en las revistas con tan solo tres años. La hija mayor de Bertín Osborne es hoy una empresaria de éxito en el mundo de la moda que nos cuenta cómo es su familia en el plano personal.

Llegó como un soplo de alegría al primer matrimonio de Bertín con Sandra Domenecq, que se terminaba cuando ella tenía 13 años. Sin embargo, sus padres nunca perdieron la buena sintonía.

Hoy, Alejandra nos cuenta cómo es la relación con su padre y cómo les han afectado las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

