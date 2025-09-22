A 90 metros de la UCO: el edificio okupado de Barajas donde reinan las reyertas y los vecinos patrullan por miedo

La mayoría de okupas proceden de la Terminal 4 del aeropuerto. Tras ser expulsados, encontraron cobijo en este edificio a apenas 90 metros de la sede de la UCO. El viernes pasado la tensión volvió a estallar en varias reyertas que obligaron a intervenir a la policía.

"Solo quiero vivir tranquila"

Nerea, que sufre una discapacidad del 47 % y parálisis cerebral, cuenta que llegó a Madrid con su pareja "para buscar una vida mejor" tras vivir en la calle en Sevilla. "Vienen aquí con pistolas, con cosas punzantes… Me partieron mi casa el otro día. Tengo la casa hecha mierda. Lo que queremos es vivir digna y tranquilamente, no queremos okupar casas de nadie, pero me están poniendo de mala”, asegura entre lágrimas.

Patrullas vecinales y miedo en las calles

En la otra cara de la moneda, los vecinos del barrio han comenzado a organizar patrullas improvisadas para vigilar a los okupas más conflictivos. Dicen que tienen miedo de salir a la calle, especialmente de noche, y piden ayuda urgente a las autoridades. La policía ha intensificado su presencia en la zona con despliegues constantes, pero el temor a nuevas agresiones sigue muy presente.

Amenazas y agresiones

El último episodio dejó a Nerea temblando: “El otro día me intentaron clavar unas tijeras en la pierna, aunque no llegaron a tocarme”. Su testimonio refleja el clima de inseguridad que se respira en el inmueble, donde los enfrentamientos son frecuentes y el miedo se extiende también a las viviendas colindantes. Mientras, el edificio continúa sin control oficial pese a su proximidad a una de las sedes más vigiladas de la Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.