Albert Rivera responde al 'no a la guerra' de Sánchez: "No se puede proclamar mientras se participa en estructuras de defensa"

Albert Rivera dice que el lema de Pedro Sánchez es "comprensible como eslogan", pero añade que resulta contradictorio en un presidente de un país miembro de la OTAN.

Asegura que España tiene compromisos internacionales que no puede ignorar y que "no se puede proclamar el 'no a la guerra' mientras se participa en estructuras de defensa".

Además, sostiene que el conflicto actual responde a una "batalla por la hegemonía mundial" y subraya que Irán "es una amenaza para la paz". Rivera insiste en que no se puede caer en la equidistancia y afirma que él quiere estar "del lado del mundo libre", aunque dice que eso no impide ser crítico con aliados como Estados Unidos.

Medidas económicas: "Absolutamente necesarias y urgentes"

Sobre el impacto económico del conflicto, Rivera asegura que la subida del precio del petróleo ya está teniendo consecuencias directas en los ciudadanos.

Dice que las medidas planteadas por el Gobierno, como la rebaja de impuestos en carburantes, son "absolutamente necesarias y urgentes".

Añade que el Estado no debe beneficiarse de la inflación y critica que en crisis anteriores no se adoptaran medidas fiscales similares. Según afirma, estas decisiones son "legítimas y fáciles de aplicar" para aliviar a familias y empresas.

¿Cómo ve Rivera la situación del Gobierno?

Rivera asegura que la situación actual refleja un Gobierno "dividido" y sin capacidad de acción. Dice que la falta de presupuestos es inédita en democracia y añade que el Ejecutivo funciona como "un sindicato de intereses".

También sostiene que los socios del Gobierno están unidos únicamente por el poder y no por un proyecto común. En este sentido, afirma que sería "más coherente" convocar elecciones si no hay estabilidad ni acuerdos.

¿Ha visto el expresidente de Ciudadanos Torrente Presidente?

Rivera reconoce que aún no ha visto la película Torrente Presidente, aunque dice que ha escuchado opiniones y "mucho ruido" alrededor de ella. Asegura que el éxito en taquilla demuestra el interés del público y añade que el humor es una herramienta clave en política.

Además, defiende la libertad creativa y critica la cultura de la cancelación. Dice que el arte debe ser libre y que "el mejor arma es el sentido del humor", valorando positivamente que una película pueda generar debate y "levantar ampollas".

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