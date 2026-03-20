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El Gobierno reducirá el IVA de los combustibles al 10% y los impuestos de la electricidad en su plan por la guerra de Irán

Son medidas que se aprueban en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes.

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El Gobierno reducirá el IVA de los combustibles al 10% y los impuestos de la electricidad | Getty Images

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Ángela Clemente
Actualizado:
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Este viernes, el Gobierno celebra un Consejo de Ministros extraordinario en el que aprobará, según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, la reducción del IVA sobre los combustibles del 21% al 10% con el fin de paliar el impacto de las subidas de precios a consecuencia del inicio de la guerra en Irán. También se prevé suspender el impuesto especial sobre los hidrocarburos, lo que supondría una reducción inmediata del precio del diésel y la gasolina de entre 0,30 y 0,40 euros.

Las patronales y gasolineros habían solicitado al Ejecutivo que en esta ocasión optara por rebajar la fiscalidad de los carburantes debido a los problemas que ocasionó la bonificación al combustible establecida tras la guerra de Ucrania.

Electricidad e hidrocarburos

El Ejecutivo prevé introducir rebajas fiscales en electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y garantías en el suministro energético en este plan. Además, el paquete anticrisis eliminará el impuesto especial a los hidrocarburos, suprimirá el impuesto especial eléctrico, ahora situado en el 5%, y bajará el impuesto al valor de la producción eléctrica.

Descuento de 20 céntimos por litro para transportistas

A estas medidas, hay que añadir, detalla EFE, un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el impuesto especial de hidrocarburos para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional, además de una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario y una ayuda extraordinaria y temporal por vehículo para los transportistas que no se benefician de la devolución.

Según las mismas fuentes, se habilitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recabar información de distribuidores de carburantes con el fin de vigilar los precios.

También entra en juego la deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, así como la prohibición del despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.

Aunque no se conocen todas las medidas, el Ejecutivo sí ha ido ofreciendo detalles de lo que se va a aprobar, un plan "proporcional, perimetrado y focalizado" en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad. Será el propio presidente del Gobierno quien detalle la batería de medidas fiscales adoptadas tras su aprobación.

En el paquete se abordarán cuatro dimensiones:

  • Medidas estructurales: se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables
  • Paquete fiscal: minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales
  • Focalización en los sectores más afectados: especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas
  • Escudo social para los más vulnerables: imposibilidad de cortes de suministro energético a los más vulnerables.

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