Joaquín Manso sobre el anuncio de Pedro Sánchez contra Israel: "Hay que reconocerle que el tono institucional y el contenido de la declaración son acertados"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un paquete de nueve medidas sobre el conflicto en Gaza. Entre ellas, un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen en el genocidio.

Sobre este anuncio, Joaquín Manso, director de El Mundo, ha valorado en la mesa de debate de Espejo Público la comparecencia de Sánchez. "La primera intervención que tuvo respecto a Gaza, aquella en el paso de Rafah, me pareció tremendamente frívola", ha señalado. "Me pareció que estaba utilizando una tragedia humanitaria, que sin ninguna duda lo es, con fines internos, con el sentido de ocultar una debilidad interna".

Sin embargo, Manso reconoce que con el paso del tiempo ha cambiado de opinión con respecto a la estrategia del presidente. "Hay que reconocer que el presidente se anticipó a la situación que ahora estamos viviendo. Se anticipó a una sensibilización pública internacional por lo que allí está sucediendo", reconoce.

El colaborador también ha destacado la importancia del tono en esta última intervención: "Las medidas siguen estando relacionadas con la debilidad interna que mantiene. Ahora bien, hay que reconocerle que el tono institucional y el contenido general de la declaración son acertados y se corresponden con la gravedad de lo que allí está sucediendo".

