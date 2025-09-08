El juez Calatayud, sobre los menores migrantes: "Me han dado ejemplos de vida"

Acostumbrado a dictar sentencias, el ya exjuez Emilio Calatayud comienza su colaboración en Espejo Público dictando una: "Estoy bastante mejor que el país". Así, con ese fallo inapelable, califica su estado de ánimo apenas mes y medio después de jubilarse de su puesto en el juzgado. Calatayud ha sido juez de menores en Granada desde 1988 hasta el pasado mes de julio. 37 años de permanente contacto con menores de edad conflictivos o delincuentes. Ahora comienza su propia sección en el programa Espejo Público, "Generación Calatayud", una mirada experta sobre la situación de los jóvenes en un momento en que se ha constatado que, por primera vez, hay una generación que es más infeliz que la de sus padres.

"En Andalucía hemos tenido siempre menores inmigrantes y vienen, en condiciones muy lamentables, a buscarse la vida, pero a mí me han dado ejemplos de vida todos los días que he trabajado con ellos y llevo muchos años trabajando con ellos", afirma Emilio Calatayud sobre la polémica por el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Y lo hace tras descartar de forma radical el uso del término "mena", acrónimo de menor no acompañado. "A mí me da mucha pena los políticos que tenemos", sentencia sobre las dificultades para la distribución de esos menores, sobre los que abundan siempre las noticias negativas. "Eso la culpa la tienen los medios de comunicación, venden menos las buenas noticias que las malas", añade.

"Más tontos y más maleducados"

Justo en el día en que comienza el curso escolar ya en toda España, el exjuez de menores se moja sobre la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas y la desaparición de las tablets digitales en los sistemas de enseñanza. "Ya era hora, ya han tardado, es que vamos para atrás, -afirma Calatayud-. Yo soy partidario del lápiz, la libreta y la pizarra, -apunta Calatayud-. El problema está cuando el niño no sale de la habitación ni de la casa y así nos va, cada vez más tontos y más maleducados".

Calatayud valora como "un ejemplo" para todos los jóvenes a Carlos Alcaraz, un día después de conseguir su segundo US Open. "Está siguiendo el ejemplo de Rafa Nadal y espero que tenga la misma personalidad y la misma actitud que ha tenido Rafa a lo largo de su historia, la vida es muy larga, pero se pasa enseguida", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.