Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con la visita de Los Morancos

Nacidos en una familia numerosa humilde, Jorge y César Cadaval, se han convertido en uno de los dúos cómicos por excelencia. Hoy son conocidos como Los Morancos y han hecho reír a toda España.

Desde sus inicios en televisión en el Un, dos, tres de Chicho Ibáñez Serrador hasta su famosa 'Pluma Gay', Los Morancos han conquistado el mundo del humor. Además, han triunfado también en el plano personal, formando, por ejemplo, la familia que hoy es el verdadero orgullo de César.

