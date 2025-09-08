Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con la visita de Los Morancos

Los hermanos César y Jorge Cadaval se sientan en el sillón de Y ahora Sonsoles para hablarnos de sus orígenes y recordar algunas de sus anécdotas más divertidas.

Nacidos en una familia numerosa humilde, Jorge y César Cadaval, se han convertido en uno de los dúos cómicos por excelencia. Hoy son conocidos como Los Morancos y han hecho reír a toda España.

Desde sus inicios en televisión en el Un, dos, tres de Chicho Ibáñez Serrador hasta su famosa 'Pluma Gay', Los Morancos han conquistado el mundo del humor. Además, han triunfado también en el plano personal, formando, por ejemplo, la familia que hoy es el verdadero orgullo de César.

Esta tarde a partir de las 17:00h, Los Morancos se sientan en el plató de Y ahora Sonsoles dispuestos a abrirse en canal y recordar sus historias jamás contadas. ¡Te esperamos!

