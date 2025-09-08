El calvario de los presos españoles en Venezuela: "No hemos recibido ni una llamada del Gobierno"

Blanco y negro. Tres niños posan para la foto junto a su abuelo. Años 60. Están en Aranjuez, el pueblo donde nacieron. Allí vivieron hasta que en los 70 don Alejandro, el padre de familia, decidió hacer fortuna en Venezuela. Y para allá se fueron los González. Y allí fue donde Alejandro hijo, con el tiempo, llegó a comandante del ejército del Aire. Hoy aquel joven de la foto en Aranjuez está en El Rodeo 1, una cárcel de máxima seguridad del régimen de Maduro.

Una mazmorra, la define Yajaira, su hermana. Esta es la historia de uno de los dieciséis presos con pasaporte español en cárceles de Venezuela. Dicen sus familiares que desde España nada se está haciendo por su liberación.

"Tengo ganas de llorar todo el tiempo"

Yajaira lucha desde España porque alguien se acuerde de presos como su hermano: "Se le acusa de terrorista, de espía de la CIA… todos son acusados de lo mismo". Asegura que no ha habido juicio ni sus abogados han podido presentarse: "Le han puesto una defensa pública que en año y medio no ha ido a verle".

Don Alejandro, aquel hombre que decidió emprender en Venezuela hace 50 años, es el único que permanece en aquel país para poder ver a su hijo en la cárcel veinte minutos a la semana. "Ha perdido 20 kilos. Tengo ganas de llorar todo el tiempo. Cuando voy a verle, me bajan los calzoncillos". Yajaira llora mientras escucha a su padre: "Es una vergüenza. No se está haciendo nada desde España. Por parte del Gobierno no hemos recibido ni una llamada".

"Todos han perdido entre 15 y 20 kilos"

Verónica me muestra el pasaporte de su hermano Fernando. 'España', se lee en la tapa de color granate. Fernando lleva más de cinco años en una cárcel venezolana. "Se le acusa de terrorista, mercenario y una serie de delitos de los que no sabemos porque ni siquiera hemos podido ver el expediente. No tiene abogado de nuestra confianza. Le pusieron un defensor público. Es decir: quien le acusa, le defiende". Sobre la situación de las prisiones de Venezuela, el panorama asusta: "Hay mucho desgaste físico y emocional en una celda de dos por dos. Todos han perdido entre 15 y 20 kilos. No tienen acceso a un libro, no saben qué hora es. Llevan más de un año sin verse en un espejo. Buscan quebrarlos moralmente".

"Es vergonzoso lo que está haciendo Zapatero"

Verónica, como Yajaira y los familiares de estos presos españoles, reprocha la inacción del gobierno español: "Siento que están abandonados, desamparados, y que el gobierno de Sánchez simplemente voltea y se hacen los locos. Es vergonzoso lo que está haciendo Zapatero, que hace de intermediario con el régimen para algunas liberaciones, pero no por los españoles". Se enjuga las lágrimas. Es muy fácil quebrarse, afirma.

