Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de septiembre

¡Más no se puede pedir! Jordi gana un premio, un supercomodín y dinero en un único panel

Jorge Fernández ha exclamado al concursante: “¡Más no se pude pedir!”.

¡Más no se puede pedir! Jordi gana un premio, un supercomodín y dinero en un único panel

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Este panel de la letra oculta decía: “Ni antes ni después: todo llega cuando tiene que llegar”. Y Jordi, el concursante del atril azul, no lo ha podido hacer mejor.

Por supuesto, lo ha acertado, pero, eso no es todo, ya que Jordi ha conseguido un premio, se ha llevado el supercomodín y dinerito en este panel. Jorge Fernández encantando con el resultado ha exclamado: “¡Más no se puede pedir!”

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Agresión

Detenido un guardia civil por agredir a una joven esposada en la calle

Presos

El calvario de los presos españoles en Venezuela: "No hemos recibido ni una llamada del Gobierno"

María del Monte

Guerra total entre María del Monte y Antonio Tejado: piden 28 años de prisión

Jorge Fernández, decepcionado en el Panel con Bote: “¡Esto tenía que ser un bote como una casa!”
Mejores momentos | 8 de septiembre

Jorge Fernández, decepcionado en el Panel con Bote: “¡Esto tenía que ser un bote como una casa!”

Los Morancos
A partir de las 17:00

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con la visita de Los Morancos

¡Más no se puede pedir! Jordi gana un premio, un supercomodín y dinero en un único panel
Mejores momentos | 8 de septiembre

¡Más no se puede pedir! Jordi gana un premio, un supercomodín y dinero en un único panel

Jorge Fernández ha exclamado al concursante: “¡Más no se pude pedir!”.

Jorge Fernández, sorprendido ante la presentación de Arancha: “¡Qué satisfacción me da esto!”
Mejores momentos | 8 de septiembre

Jorge Fernández, sorprendido ante la presentación de Arancha: “¡Qué satisfacción me da esto!”

Arancha le enseñó las vocales y consonantes a su hija con La ruleta de la suerte.

Concejal patada

Otros episodios del concejal que saltó contra el público con una patada voladora tras insultos a Sánchez: "Ha tenido actuaciones similares"

Bertín Osborne flirtea con la candidata de David:

Bertín Osborne flirtea con la candidata de David: “Yo estoy en San Cugat de domingo a martes”

Borraja salteada con jamón y queso cottage estilo griego

Receta saludable de Joseba Arguiñano: borraja salteada con jamón y queso cottage estilo griego

Publicidad