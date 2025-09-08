¡Más no se puede pedir! Jordi gana un premio, un supercomodín y dinero en un único panel

Este panel de la letra oculta decía: “Ni antes ni después: todo llega cuando tiene que llegar”. Y Jordi, el concursante del atril azul, no lo ha podido hacer mejor.

Por supuesto, lo ha acertado, pero, eso no es todo, ya que Jordi ha conseguido un premio, se ha llevado el supercomodín y dinerito en este panel. Jorge Fernández encantando con el resultado ha exclamado: “¡Más no se puede pedir!”

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!