Cándido Méndez, crítico con Pedro Sánchez por su acusación contra varios jueces: "¡Madre del amor hermoso!"

La mayoría de los políticos esgrimen el argumento de la independencia judicial como principio inquebrantable de la democracia. Sin embargo a la hora de la verdad son muchos los casos de opiniones vertidas sobre presuntas investigaciones imparciales o instrucciones subjetivas.

Uno de los temas principales de la actualidad política de la semana ha sido la entrevista a Pedro Sánchez en RTVE.

"Una de las frases emblemáticas de la entrevista"

En opinión de Cándido Méndez, ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores y actual militante socialista, una de las citas de mayor alcance era precisamente una sobre las injerencias políticas en el poder legislativo. En una de sus respuestas a la periodista Pepa Bueno, el presidente del Gobierno afirmaba que hay "jueces haciendo política y políticos que hacen justicia". Hasta ahí todo podría cuadrar, sin embargo la forma en que Sánchez proseguía hablando resultaba llamativo al colaborador de Espejo Público.

"¡Madre del amor hermoso!"

Continuaba el análisis de Cándido que recordaba que inmediatamente después de la denuncia presidencial sobre políticos que tratan de influir en las decisiones judiciales, Pedro Sánchez daba por sentada la inocencia de personas - se entiende que de su entorno personal o profesional - implicadas en procesos legales.

"Yo creo que quien le prepara los argumentarios y las frases debiera ser más cuidadoso", expresaba Cándido Méndez que afirmaba que de esta manera Pedro Sánchez estaría actuando como "un político que hace justicia".

Por último Cándido Méndez reconocía la sorpresa que sintió nada más escuchar al presidente y la hacía evidente con una sonrisa de incredulidad en su rostro: "Entre ochocientos y mil argumentantes... ¡¿Para esto?! ¡Madre del amor hermoso!".

