Otros episodios del concejal que saltó contra el público con una patada voladora tras insultos a Sánchez: "Ha tenido actuaciones similares"

Martín Pérez Aranda (PSOE) pidió disculpas después del altercado, pero la oposición reclama su dimisión y recuerda otros episodios violentos.

Concejal patada

Espejo Público
Publicado:

El concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada, Martín Pérez Aranda, protagonizó un incidente durante las fiestas de la localidad. En un vídeo grabado por los asistentes se observa cómo el edil socialista salta desde el escenario y lanza una patada después de escuchar insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El gesto ha generado polémica en el municipio. Desde la oposición recuerdan que no es la primera vez que Pérez Aranda tiene comportamientos violentos en el ejercicio de su cargo.

La oposición recuerda antecedentes

Jesús Jiménez, portavoz de Ciudadanos, asegura que el altercado no le sorprende. "Ya a lo largo de los años ha tenido actuaciones similares, no en público pero sí en el mismo salón de plenos", señala.

Recuerda episodios anteriores: "En una ocasión amenazó a un concejal del Partido Popular con el dedo indicándole 'te espero en la calle' y en otra ocasión empujó a una concejala de Compromís al salir del salón de plenos porque había tenido una actitud o había votado una cuestión que no le venía bien".

Por su parte, Marga Benlloch, portavoz del Partido Popular, ha pedido su dimisión inmediata. "No se pueden aceptar este tipo de actuaciones y menos en un cargo público. Sabemos que este señor es concejal en el Ayuntamiento de Moncada y además presidente de la Federación Valenciana de Protección Civil", ha denunciado.

Disculpas no aceptadas

Tras la polémica, Pérez Aranda emitió un comunicado en el que pide perdón: "Mis más sinceras disculpas. Ante la situación generada debería haber reclamado la presencia de las fuerzas de seguridad y no haber bajado del escenario. Quiero manifestar que las fiestas de Moncada son un ejemplo de convivencia y participación ciudadana (...) Reitero mi deseo de que las fiestas sigan transcurriendo con toda normalidad".

Sin embargo, ni Ciudadanos ni el Partido Popular consideran suficientes estas disculpas. "No las damos por buenas porque están basadas en una mentira", critican desde la oposición. "Ayer dijo que se había resbalado y segundo que bajó para interceder en una pelea. Los dos hechos son falsos".

Concejal patada

Otros episodios del concejal que saltó contra el público con una patada voladora tras insultos a Sánchez: "Ha tenido actuaciones similares"

