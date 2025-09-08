Jorge Fernández, decepcionado en el Panel con Bote: “¡Esto tenía que ser un bote como una casa!”

La concursante Arancha ha estado a punto de llegar al gajo del bote. Sin embargo, por un poco de nada, no lo ha conseguido. Tanto Jorge Fernández como ella han sentido mucha pena.

El presentador ha comentado muy decepcionado: “¡Esto es una tomadura de pelo, esto tenía que ser un bote como una casa!”.

¡No te pierdas este momento, pincha en el vídeo de arriba!