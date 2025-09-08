Mejores momentos | 8 de septiembre
Jorge Fernández, decepcionado en el Panel con Bote: “¡Esto tenía que ser un bote como una casa!”
La tirada que parecía ser un clarísimo bote, ha terminado en un pierde turno y ha llenado de decepción el plató de La ruleta de la suerte.
La concursante Arancha ha estado a punto de llegar al gajo del bote. Sin embargo, por un poco de nada, no lo ha conseguido. Tanto Jorge Fernández como ella han sentido mucha pena.
El presentador ha comentado muy decepcionado: “¡Esto es una tomadura de pelo, esto tenía que ser un bote como una casa!”.
