Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de septiembre

Jorge Fernández, sorprendido ante la presentación de Arancha: “¡Qué satisfacción me da esto!”

Arancha le enseñó las vocales y consonantes a su hija con La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández, sorprendido ante la presentación de Arancha: “¡Qué satisfacción me da esto!”

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Arancha le ayudó a aprenderse las vocales y consonantes a su hija con La ruleta de la suerte. Todo ello porque la concursante del atril amarillo no le dejaba ver pantallas a Aranchita, su bebé.

La excepción era La ruleta de la suerte puesto que ella no se la perdía nunca y claro la niña siempre lo veía. Jorge Fernández se ha quedado sorprendido y encantado ante el caso y ha exclamado: “¡Qué satisfacción me da esto!”

El presentador se ha quedado muy orgulloso al ver que una de las hijas de Arancha se ha aprendido el abecedario gracias a La ruleta de la suerte. ¡Entérate de la historia completa en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Jorge Fernández, sorprendido ante la presentación de Arancha: “¡Qué satisfacción me da esto!”

Jorge Fernández, sorprendido ante la presentación de Arancha: “¡Qué satisfacción me da esto!”

Concejal patada

Otros episodios del concejal que saltó contra el público con una patada voladora tras insultos a Sánchez: "A lo largo de los años ha tenido actuaciones similares"

Bertín Osborne flirtea con la candidata de David:

Bertín Osborne flirtea con la candidata de David: “Yo estoy en San Cugat de domingo a martes”

Borraja salteada con jamón y queso cottage estilo griego
Para 4 personas

Receta saludable de Joseba Arguiñano: borraja salteada con jamón y queso cottage estilo griego

Escalopines de pavo rebozados en palomitas
Para 4 personas

Escalopines de pavo empanados con un rebozado de palomitas, de Arguiñano

El juez Calatayud inicia su propia sección en Espejo Público
Generación Calatayud

El juez Calatayud, sobre los menores migrantes: "Me han dado ejemplos de vida"

El juez de menores Emilio Calatayud, recién jubilado, comienza su propia sección en Espejo Público: 'Generación Calatayud'.

Albert Rivera
El Observatorio con Rivera

Albert Rivera se estrena como colaborador de Espejo Público: "Pedro Sánchez utiliza la política internacional para hacer política interna"

Albert Rivera debuta en Espejo Público con su nueva sección semanal, ‘El observatorio con Rivera’. El exlíder de Ciudadanos arranca con críticas directas a Pedro Sánchez por su postura sobre Gaza, advierte de la pérdida de credibilidad de España en Europa y carga contra Maduro y el papel de Zapatero en el ‘Delcygate’.

Mensajes Leire y Koldo

Los nuevos mensajes entre Leire Díez y Koldo, protegiendo a Santos Cerdán: "Muy difícil de desligar del corazón del Partido Socialista"

Cándido Méndez

Cándido Méndez, crítico con el último tuit del ministro Óscar Puente señalando a Antena 3: "Se equivoca"

Port de la Selva

La muerte de un matrimonio deja a la mitad de un pueblo de Gerona sin trabajo: "Tenían el 20% de la oferta gastronómica"

Publicidad