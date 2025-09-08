Jorge Fernández, sorprendido ante la presentación de Arancha: “¡Qué satisfacción me da esto!”

Arancha le ayudó a aprenderse las vocales y consonantes a su hija con La ruleta de la suerte. Todo ello porque la concursante del atril amarillo no le dejaba ver pantallas a Aranchita, su bebé.

La excepción era La ruleta de la suerte puesto que ella no se la perdía nunca y claro la niña siempre lo veía. Jorge Fernández se ha quedado sorprendido y encantado ante el caso y ha exclamado: “¡Qué satisfacción me da esto!”

El presentador se ha quedado muy orgulloso al ver que una de las hijas de Arancha se ha aprendido el abecedario gracias a La ruleta de la suerte. ¡Entérate de la historia completa en el vídeo de arriba!