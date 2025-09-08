Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

Bertín Osborne flirtea con la candidata de David: “Yo estoy en San Cugat de domingo a martes”

El invitado de Emparejados ha aprovechado para lanzar un mensaje a la pretendienta de David al descubrir que residía en Cataluña.

Bertín Osborne flirtea con la candidata de David:

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Bertín Osborne se ha mostrado encantado cuando ha descubierto a las candidatas de David en el Beso o cobra.

Nadia se ha mostrado una enamorada del mar, la candidata ha contado que vive en San Cugat y tiene 40 años. Una descripción que Bertín Osborne ha aprovechado para darla un recado.

“Yo estoy domingo por la noche, lunes y martes, esto es información” ha confesado Bertín Osborne ante la belleza de Nadia.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Patada

El concejal de Moncada salta con una patada voladora tras insultos a Sánchez: "A lo largo de los años ha tenido actuaciones similares"

Bertín Osborne flirtea con la candidata de David:

Bertín Osborne flirtea con la candidata de David: “Yo estoy en San Cugat de domingo a martes”

Borraja salteada con jamón y queso cottage estilo griego

Receta saludable de Joseba Arguiñano: borraja salteada con jamón y queso cottage estilo griego

Escalopines de pavo rebozados en palomitas
Para 4 personas

Escalopines de pavo empanados con un rebozado de palomitas, de Arguiñano

El juez Calatayud inicia su propia sección en Espejo Público
Generación Calatayud

El juez Calatayud, sobre los menores migrantes: "Me han dado ejemplos de vida"

Albert Rivera
El Observatorio con Rivera

Albert Rivera se estrena como colaborador de Espejo Público: "Sánchez utiliza la política internacional para hacer política interna"

Albert Rivera debuta en Espejo Público con su nueva sección semanal, ‘El observatorio con Rivera’. El exlíder de Ciudadanos arranca con críticas directas a Pedro Sánchez por su postura sobre Gaza, advierte de la pérdida de credibilidad de España en Europa y carga contra Maduro y el papel de Zapatero en el ‘Delcygate’.

Mensajes Leire y Koldo
Caso Koldo

Los nuevos mensajes entre Leire Díez y Koldo, protegiendo a Santos Cerdán: "Muy difícil de desligar del corazón del Partido Socialista"

Los nuevos audios entre Leire Díez y Koldo revelan instrucciones precisas para proteger a Santos Cerdán

Cándido Méndez

Cándido Méndez, crítico con el último tuit del ministro Óscar Puente señalando a Antena 3: "Se equivoca"

Port de la Selva

La muerte de un matrimonio deja a la mitad de un pueblo de Gerona sin trabajo: "Tenían el 20% de la oferta gastronómica"

Alcaldesa Alcalá

La alcaldesa de Alcalá de Henares denuncia la situación del centro de inmigrantes: "Está saturado y viven en condiciones indignas"

Publicidad