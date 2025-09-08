Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne
Bertín Osborne flirtea con la candidata de David: “Yo estoy en San Cugat de domingo a martes”
El invitado de Emparejados ha aprovechado para lanzar un mensaje a la pretendienta de David al descubrir que residía en Cataluña.
Bertín Osborne se ha mostrado encantado cuando ha descubierto a las candidatas de David en el Beso o cobra.
Nadia se ha mostrado una enamorada del mar, la candidata ha contado que vive en San Cugat y tiene 40 años. Una descripción que Bertín Osborne ha aprovechado para darla un recado.
“Yo estoy domingo por la noche, lunes y martes, esto es información” ha confesado Bertín Osborne ante la belleza de Nadia.
