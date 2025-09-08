Publicidad
Para 4 personas
Receta saludable de Joseba Arguiñano: borraja salteada con jamón y queso cottage estilo griego
La borraja no es una verdura muy conocida, sin embargo, es muy rica en sabor y en propiedades.
En esta ocasión, Joseba Arguiñano ha preparado borraja salteada con jamón y queso cottage al estilo griego. Una verdura que no es muy conocida pero que está muy rica también.
Junto con el queso, Joseba le ha añadido tomate seco, aceitunas y alcaparras, pero, como él mismo ha comentado se pueden añadir los encurtidos que más te gusten. ¡Anímate a preparar esta borraja!