Borraja salteada con jamón y queso cottage estilo griego

Para 4 personas

Receta saludable de Joseba Arguiñano: borraja salteada con jamón y queso cottage estilo griego

La borraja no es una verdura muy conocida, sin embargo, es muy rica en sabor y en propiedades.

Arancha Mela
En esta ocasión, Joseba Arguiñano ha preparado borraja salteada con jamón y queso cottage al estilo griego. Una verdura que no es muy conocida pero que está muy rica también.

Junto con el queso, Joseba le ha añadido tomate seco, aceitunas y alcaparras, pero, como él mismo ha comentado se pueden añadir los encurtidos que más te gusten. ¡Anímate a preparar esta borraja!

