Malú muestra su lado más cercano antes del estreno de La Voz: “Planeo mucho, pero acabo improvisando siempre”

Malú se ha enfrentado a un divertido Ping Pong de preguntas rápidas en el que ha dejado ver su lado más cercano y espontáneo.

La primera canción que aprendió a cantar fue nada menos que “Aprendiz”, un tema icónico que marcó su carrera desde el inicio. Cuando se trata de elegir entre escenario o estudio, lo tiene claro: prefiere la magia del directo.

¿Balada o hit bailable? Malú no se quiso mojar del todo: “Eso no se puede elegir, a todos nos gusta”. Y aunque asegura que suele planear, reconoce con una sonrisa que siempre termina improvisando: “Planeo mucho, pero acabo improvisando siempre”.

A la hora de decidir entre cantar o componer, Malú no puede elegir: “Las dos. Cantar y componer, son muy diferentes y no se puede elegir”.

Por último, dejó una respuesta divertida cuando le preguntamos por una colaboración pendiente: “Contigo", dijo refiriéndose a la redactora, lo que provocó las risas entre ambas.

Con su simpatía y naturalidad, Malú volvió a demostrar por qué es una de las artistas más queridas de nuestro país.

La Voz regresa con más fuerza que nunca y grandes novedades en el escenario

Muy pronto regresa a Antena 3 una nueva temporada de La Voz, el talent show musical más visto de la televisión. Una nueva edición cargada de emoción, sorpresas y actuaciones inolvidables que volverá a conquistar a millones de espectadores. Este año, los coaches que se sentarán en las icónicas sillas rojas son Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra, dispuestos a luchar por las mejores voces y a regalarnos momentos únicos desde el escenario.

Una temporada cargada de novedades, en la que los coaches tendrán nuevos botones disponibles: el megabloqueo que entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el megabloqueo, ya que bloquea a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

El botón del arrepentimiento es otras de las grandes novedades: si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el botón del arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

Este año La Voz lanza un reto a 3 concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.