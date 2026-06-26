VIDEO: El pánico de los pasajeros dentro de un avión en el aeropuerto de Caracas durante los terremotos en Venezuela

A las 18:04 (hora local de Venezuela) se registró el primer terremoto, de magnitud 7,2. Apenas 39 segundos después, se produjo una segunda sacudida aún más fuerte, de magnitud 7,5, que funcionó como una réplica muy intensa del primero.

Uno de los momentos más impactantes se vivió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Un avión acababa de aterrizar cuando comenzó el temblor. El vehículo aéreo quedó en la pista mientras los pasajeros entraban en pánico por la fuerte sacudida. Tras el seísmo, muchos viajeros bajaron del avión a la pista para ponerse a salvo.

El aeropuerto ha sufrido daños importantes en sus infraestructuras y, por el momento, permanece cerrado. De este modo, las aerolíneas españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra se encuentran entre las que han tenido que suspender sus vuelos hacia y desde Venezuela, a la espera de saber cuándo podrá reabrir el aeropuerto.

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