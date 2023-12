Agresión e intento de robo a un equipo de Espejo Público

Un equipo de Espejo Público en pleno directo ha sufrido un intento de robo por un joven en la céntrica calle Preciados. Estaban informando sobre las devoluciones de los regalos en los que Papá Noel había fallado, muy típicas de estos días. Llevaban desde primera hora y estaban realizando varias conexiones. Entre dos de ellas, se aproximaron a la boca de metro para resguardarse del frío y fueron increpadas.

El hombre que lo hizo, les insistió en reiteradas ocasiones que les mostrase su documentación. Ambas se negaron a mostrarlo porque tal y como ha contado la redactora, Marta Manzano, "eso le corresponde a la policía". En la secuencia se aprecia que la reportera sale a buscar ayuda a la calle y cuando se gira, ve como el joven se encuentra hurgando en las pertenencias de su compañera y comienza a llamarle la atención para defenderla. Tras un forcejeo, Marta se va hacia el agresor y le dice "¿Qué haces?" "Te estamos grabando".

Susto para Espejo

La redactora, con el susto aún en el cuerpo ha relatado a Lorena García cómo vivió la situación. La conexión fue en una calle muy transitada, por lo que "no nos lo esperábamos para nada" ha confesado Marta. Es cierto, que era primera hora de la mañana y no había aún mucha afluencia de gente, pero si la suficiente para ver lo que ocurría pero lamentablemente "nadie estaba haciendo nada". El joven tiró al suelo cosas del equipo con valor, y en ese momento "fui hacía él y me empujó" ha explicado la redactora, la cual también ha indicado que en ese momento sintió miedo porque "realmente no sabía lo que me podía hacer" y por ello, "pensé en mantener la calma".

Alerta

Con la sensación de sobresalto, Marta ha querido lanzar un mensaje a todos los espectadores de Espejo Público: "La gente que acuda al centro estos días, que tenga mucho cuidado porque este tipo de cosas también les puede ocurrir a ellos".