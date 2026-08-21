"Hay gente que ha cerrado en plena campaña de verano": empresarios de Ceuta denuncian el declive económico por los migrantes

La empresaria ceutí Sonia Deloy, cuyo negocio se encuentra frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta, asegura que la situación que vive la ciudad está generando un profundo desgaste entre vecinos y comerciantes. Junto al economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, advierte del impacto que, a su juicio, está teniendo la crisis sobre el tejido empresarial local y reclama una respuesta institucional.

"No hay palabra en el diccionario español que retrate todo lo que estamos viviendo"

Deloy describe un clima de incertidumbre y cansancio tras varias semanas de convivencia con migrantes acampados en distintos puntos de la ciudad.

"No hay palabra en el diccionario español que retrate todo lo que estamos viviendo. Esto es un despropósito, esto es desolador, descorazonador. La incertidumbre que estamos viviendo, la desesperanza... Llevamos 21 días de abandono."

La empresaria lamenta que, según su percepción, el paso de distintos responsables públicos no haya desembocado en una solución definitiva. "Ya han desfilado no sé si son ocho o nueve y que nadie haya tomado una solución determinante. Siguen deambulando por las calles".

Su negocio se ubica en los bajos de Los Dragones, frente a la Delegación del Gobierno, una zona que asegura vive la misma situación que otros barrios. "Yo trabajo enfrente de la Delegación del Gobierno, en los bajos de Los Dragones. De mi casa aquí hay 15 minutos andando. La calle que sale en el vídeo es una pequeña calle; el resto de barrios están todos iguales".

"Parece un episodio de The Walking Dead"

La comerciante sostiene que la presencia de migrantes es especialmente visible en determinados momentos del día. Hay horas punta en que en las calles de Ceuta hay más de ellos que de nosotros. Parece un episodio de The Walking Dead". También afirma que el ambiente entre los vecinos se ha deteriorado. Hay algunos que te da pavor mirarlos".

"Es el miedo que tenemos y que algunas activistas niegan"

"Estamos todos en un nivel de crispación y nervios que perdemos la cabeza", asegura, y como ejemplo, relata un episodio que presenció en la vía pública con dos menores de edad. "Dos chicas de 16 años y dos tíos con cara de cerdos babosos las miraban y empezaban a decir cosas en árabe que no entendía. Esto pasó en plena calle. Yo no sé qué habría pasado si las hubieran cogido en una esquina. Y eso sucede a diario; es el miedo que tenemos y que algunas activistas niegan".

El impacto en el comercio

"Hay gente que ha tenido que cerrar en plena campaña de verano", denuncia Deloy, y sostiene que la situación también está golpeando al consumo y a la hostelería, incluso en uno de los periodos más importantes del año para el sector. "¿Tú crees que hay ganas de comprar? A veces salimos para desconectar, vas a cenar, a tomar una cerveza... Pero hay gente que ha tenido que cerrar en plena campaña de verano. Por ejemplo, un chiringuito que no tenía clientela y la playa estaba llena de gente".

"Vivimos en un país que saben que estamos asfixiados por los impuestos"

Añade que la presión económica sobre los pequeños empresarios resulta cada vez más difícil de soportar. Vivimos en un país que saben que estamos asfixiados por los impuestos y si le sumas que no hay ingresos porque no se vende...".

Bernaldo de Quirós: "El daño económico puede ser irreversible"

El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós considera que la situación representa una amenaza para la economía local. "Para una ciudad como Ceuta una situación como esta es una destrucción de tejido productivo".

Advierte además de que el tiempo juega en contra de las pequeñas y medianas empresas. "Si se mantiene durante mucho tiempo, el daño económico a esos pequeños y medianos empresarios es irreversible."

"No pueden funcionar las pequeñas y medianas empresas, ni siquiera las grandes"

Subraya que el verano concentra una parte importante de la facturación anual. "En verano se producen ingresos importantes y esto es inaceptable".

En su valoración, las empresas no pueden desarrollar su actividad con normalidad mientras persista el contexto actual. "No pueden funcionar las pequeñas y medianas empresas, ni siquiera las grandes, en una situación de estas, que es una invasión de una ciudad española en la que campan haciendo todo tipo de tropelías unos invasores".

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