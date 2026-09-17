Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina confiesa a Marta su beso con Bianca

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Beatriz visitará a Miguel por sus mareos y el doctor Salazar confirmará... ¡su embarazo! Gabriel se enfadará al enterarse de la visita, convencido de que ella solo buscará retenerlo a su lado.

Le pedirá que se marche a un piso en Madrid, pero la niñera de Juanito se negará y le advertirá de que, si intenta alejarla, hará daño al hijo que lleva en su vientre.

Por otro lado, Damián informará a Andrés y Digna de que Gabriel habrá despedido a Tasio tras acusarlo de agredirlo. Los De la Reina intentarán que el empresario readmita al joven, pero Gabriel se mantendrá firme y se negará a dar marcha atrás.

Valentina se incorporará a su nuevo puesto de trabajo como secretaria de Pablo Salazar. Gabriel se llevará una sorpresa al no tener noticias de ello.

Y Fina reconocerá ante Marta que Bianca..¡la besó! La De la Reina se quedará sin palabras y romperá a llorar. ¿Qué pasará ahora entre nuestras #Mafin?

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