"Yo sentía toda esa violencia": Paula Echevarría y Daniel Grao recuerdan su escena más difícil de rodar en A la deriva

Paula Echevarría y Daniel Grao son dos de los protagonistas de A la deriva, la serie que se estrena en exclusiva este domingo en atresplayer. Ella interpreta a Lucía una mujer trabajadora y luchadora que ha soportado durante mucho tiempo los golpes de su marido y él es Héctor, el esposo autoritario que esconde su lado más oscuro.

A pesar de interpretar a un matrimonio lleno de conflictos y de protagonizar escenas dramáticas y duras que veréis a lo largo de la serie, los dos actores nos han confesado que se han llevado de maravilla durante el rodaje y que han compartido muchas risas entre secuencia y secuencia.

Paula y Daniel han recordado una de las secuencias más complicadas de rodar, en la que Lucía se ve obligada a encerrarse en una habitación. "A pesar de estar detrás de la puerta, yo sentía toda esa violencia", recordaba la actriz.

Con respecto a la preparación de sus personajes, ambos nos han contado que estuvieron dos meses ensayando unos tres días a la semana. ¡Escucha todo lo que nos han contado Paula Echevarría y Daniel Grao dándole al play al vídeo de arriba!