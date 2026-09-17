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Mejores momentos | 17 de septiembre

Con guiño a Miranda Priestly: el pleno de Mariola Fuentes gracias a Meryl Streep en Palabras Cruzadas

La actriz española ha acertado toda la cinematografía de la estrella americana, desde El diablo viste de Prada a Los puentes de Madison.

Con guiño a Miranda Priestly: el pleno de Mariola Fuentes gracias a Meryl Streep en Palabras Cruzadas

Con guiño a Miranda Priestly: el pleno de Mariola Fuentes gracias a Meryl Streep en Palabras Cruzadas

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Eduardo Casanova lo ha resumido a la perfección: “Le habéis preguntado a una de las mejores actrices de España por una de las mejores actrices de Hollywood”. Sin quitarle mérito, el actor ha descrito así el fantástico pleno que Mariola Fuentes ha logrado en Palabras Cruzadas con un panel lleno de películas de Meryl Streep.

A la invitada le ha encantado la temática que le ha tocado en la prueba al equipo naranja. Roberto Leal le ha dado los títulos casi completos, menos la última palabra de cada uno de ellos. Sólo ella ha jugado este panel, porque no les ha dejado participar ni a Moisés ni a Juan Duyos.

Mariola ha ido acertando El diablo viste de Prada, Los puentes de Madison… y así hasta nueve películas de la estrella americana. Como colofón, ha puesto una pose al más puro estilo Miranda Priestly. ¡Revívelo en el vídeo!

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