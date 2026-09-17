La apasionante remontada de Moisés en AlaZ: un “vuelvepiedras” culmina su empate a 23 con David

Moisés sabía que David se lo iba a poner difícil en su regreso a Pasapalabra, pero quizá está incluso superando sus expectativas. Ambos han firmado en AlaZ un nuevo empate que ha dejado un dulce sabor de boca a los dos, a cada uno por un motivo diferente pero con el mérito de haber llegado a 23 aciertos.

Este duelo no ha sido para nada igualado. David ha arrasado con su primera vuelta. Sólo ha necesitado cuatro jugadas para completarla con 22 aciertos y, en ese cuarto turno, llegar a 23 al recuperar un “esplenio” que había dejado pendiente. Esta repuesta y un “zurumbático”, como sinónimo de “lelo, pasmado, aturdido”, justo antes han dejado a todos asombrados. Plantarse es una decisión que ya ha tomado en su siguiente jugada.

Moisés, que aún contaba con 10 aciertos y estaba aún por la mitad de su alfabeto de la Z a la A, sabía que su reto volvía a ser heroico. Sin embargo, ha demostrado templanza y seguridad para ir sacando respuestas y poner la guinda con un “vuelvepiedras” que ha sido ya el culmen de un duelo de altura. ¡Revive este AlaZ en el vídeo!