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Fuertes tormentas

"Si tienes el móvil para que suene la alarma, lo tienes para saber el pronóstico": Brasero explica cómo debería entenderse el Es-Alert

Roberto Brasero, de la sección de El Tiempo de Antena 3, analiza el que sería el funcionamiento ideal del sistema de alertas Es-Alert tras las fuertes tormentas que han azotado el este peninsular.

Brasero explica cómo debería funcionar el Es-Alert

Brasero explica cómo debería funcionar el Es-Alert

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Anna Martín
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Las tormentas han llegado con fuerza al litoral este de la península, afectando mayormente a Cataluña y a la Comunidad Valenciana. Concretamente, en la provincia de Valencia se ha vivido este episodio con temor debido a los recuerdos que traía consigo la situación. La llegada de una nueva DANA ha asustado a los valencianos, que han visto cómo el caudal del agua aumentaba en las calles, provocando graves inundaciones.

De hecho, Susanna Griso ha recordado que en la capital de la provincia la queja principal llega una vez más de la mano del sistema de alertas ES-Alert, ya que muchos ciudadanos denuncian que la advertencia llegó tarde.

"Llegó la lluvia que se esperaba"

En la mesa de Espejo Público se ha contado con la presencia del meteorólogo de Antena 3 Roberto Brasero, quien ha analizado lo ocurrido en Valencia y ha respondido a las críticas de los vecinos.

En primer lugar, Brasero ha mencionado las tres patas fundamentales para gestionar estas situaciones de emergencia, empezando por los avisos meteorológicos, de los cuales ha asegurado que se contaba con ellos y que se sabía que las precipitaciones se producirían a última hora del día. En segundo lugar, ha señalado las alertas al móvil, que dependen de Protección Civil, y en tercer lugar las infraestructuras, indicando que pueden acabar provocando más problemas de los que debería según sus circunstancias.

"La lluvia llegó la que se esperaba y cuando se esperaba", ha asegurado Brasero ante los incidentes producidos en Valencia, añadiendo que se cumplieron los pronósticos.

Defiende que la alerta existía

En este marco, el meteorólogo ha explicado cómo debe entenderse el sistema ES-Alert, señalando que, a diferencia de las reclamaciones de los vecinos, la alerta sí existió. "Si tienes el móvil para que te suene la alarma, tienes el móvil para saber el pronostico", recalca poniendo en valor el papel de las televisiones, radios y redes sociales.

Sin embargo, ha considerado que la alarma debería haberse emitido antes, pero no demasiado. "Para que sea efectiva la alerta del sonido tiene que ser cuando se está produciendo o está a punto de producirse el fenómeno", concreta.

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