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Mejores momentos | Capítulo 3

Celso anima a Clara a soñar en su primera cita: "¿Tú qué quieres ser?"

El marinero ha compartido con la joven sus deseos de crecer profesionalmente y la ha hecho reflexionar sobre sus metas y objetivos.

Celso anima a Clara a soñar en su primera cita

Celso anima a Clara a soñar en su primera cita: "¿Tú qué quieres ser?"

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Patri Bea
Patri Bea
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Clara ha decidido encontrarse con Celso en la playa después de que él le ayudase a esquivar a las autoridades el otro día en el mercado. Además, la joven no puede negar que el marinero le llama especialmente la atención.

Celso le cuenta a Clara que es Tomiño y que no piensa quedarse mucho tiempo en Punta do Bico, ya que está ahorrando para ir a América. “Yo creo que ni en tus sueños. La gente como nosotros solo podemos trabajar y dar las gracias”, reacciona la joven a los deseos del marinero.

A Celso le sorprende la forma de pensar de Clara e intenta hacerle ver que cualquiera puede y debe soñar. Él le asegura que un día la llevará con él a América en un barco en primera clase y allí vivirán en América.

“¿Tú qué quieres ser?”, le pregunta Celso con curiosidad a la joven. Clara no lo tiene claro y, a pesar de sentirse a gusto con el marinero, cuando él intenta besarla, ella se levanta y se marcha. ¿Cómo evolucionará esta relación?

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