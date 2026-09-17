Celso anima a Clara a soñar en su primera cita: "¿Tú qué quieres ser?"

Clara ha decidido encontrarse con Celso en la playa después de que él le ayudase a esquivar a las autoridades el otro día en el mercado. Además, la joven no puede negar que el marinero le llama especialmente la atención.

Celso le cuenta a Clara que es Tomiño y que no piensa quedarse mucho tiempo en Punta do Bico, ya que está ahorrando para ir a América. “Yo creo que ni en tus sueños. La gente como nosotros solo podemos trabajar y dar las gracias”, reacciona la joven a los deseos del marinero.

A Celso le sorprende la forma de pensar de Clara e intenta hacerle ver que cualquiera puede y debe soñar. Él le asegura que un día la llevará con él a América en un barco en primera clase y allí vivirán en América.

“¿Tú qué quieres ser?”, le pregunta Celso con curiosidad a la joven. Clara no lo tiene claro y, a pesar de sentirse a gusto con el marinero, cuando él intenta besarla, ella se levanta y se marcha. ¿Cómo evolucionará esta relación?