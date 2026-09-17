Desde Ferrán Torres, hasta Alejandro Amenábar: descubre quiénes serán los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero continúa sorprendiendo en este inicio de temporada con los mejores invitados posibles. Esta vez, Pablo Motos ha desvelado que durante la próxima semana tendrá el placer de entrevistar a Ferrán Torres, Julián López, Pepa Charo, Bertín Osborne y Alejandro Amenábar.

Lunes: Ferran Torres

Recibimos al campeón del mundo de fútbol y jugador del Paris Saint Germain, el español Ferran Torres. Con él vamos a celebrar por todo lo alto el golazo que metió en la final del mundial y que nos convirtió en campeones. El protagonista de aquel momento tan emocionante nos contará cómo vivió ese instante mágico y todo lo que ha sobrevenido desde entonces en su vida tras firmar uno de los goles más importantes del fútbol español.

Ferran Torres | antena3.com

Martes: Julián López y Pepa Charo

Abrimos el telón para recibir a los actores Julián López y Pepa Charro. Ambos protagonizan la obra 53 domingos, escrita y dirigida por Cesc Gay y que representan hasta el 26 de septiembre en el Teatre Condal de Barcelona y con la que luego emprenderán gira por España. El texto cuenta la historia de tres hermanos enfrentados a una decisión que cambiará sus vidas: qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento empieza a resultar incomprensible.

Julián López y Pepa Charo | antena3.com

Miércoles: Bertín Osborne

Viene nuestro buen amigo el cantante Bertín Osborne. Con él vamos a charlar sobre cómo ha pasado el verano y qué proyectos tiene entre manos.

Bertín Osborne | antena3.com

Jueves: Alejandro Amenábar

Ponemos el broche a la semana con la visita del director de cine, Alejandro Amenábar. Con él vamos a celebrar el 30 aniversario del estreno de su primera película, Tesis, que logró llevarse siete premios Goya. En su próxima edición, el festival de cine de terror de Sitges rendirá homenaje a la cinta con un pase especial de película remasterizada.