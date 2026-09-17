Paiporta vuelve a mirar al barranco con temor: "Psicológicamente me afecta muchísimo"

En Paiporta, cada episodio de lluvias intensas se vive de una manera muy diferente desde la tragedia de octubre de 2024. El agua vuelve a poner el foco en el barranco del Poyo y los vecinos miran con preocupación la evolución de las precipitaciones. Las imágenes muestran un cauce que vuelve a ser motivo de inquietud para una población que todavía arrastra las consecuencias de aquella riada.

Cristina, vecina de Paiporta, reconoce que las lluvias las viven "con mucho temor". Asegura que la incertidumbre es constante y que las alertas no siempre llegan cuando deberían: "Cada dos por tres nos salta una alerta roja, pero llega tarde. Entonces no sabemos cuándo pasa algo".

La vecina explica que ese miedo no desaparece cuando deja de llover. "Es una sensación de corriente eléctrica por dentro", relata. Una angustia que, asegura, también tiene consecuencias en su día a día: "Psicológicamente me afecta muchísimo".

Cierre de parques y refuerzo de emergencia

La preocupación se extiende a otros municipios de la zona cero de la DANA, donde las autoridades han activado medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones. Se han cerrado parques y espacios al aire libre y se han reforzado los dispositivos de emergencia, mientras los servicios meteorológicos mantienen los avisos por nuevas lluvias intensas.

La Generalitat también ha enviado alertas a la población y ha pedido extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de barrancos y cauces. En Valencia y su área metropolitana, el temporal ha provocado numerosas incidencias, problemas de transporte e inundaciones en distintos puntos.

En Paiporta, el miedo sigue muy presente. Cada aviso meteorológico devuelve a muchos vecinos a aquel 29 de octubre de 2024 y a una pregunta que todavía no tiene una respuesta sencilla: qué ocurrirá la próxima vez que el barranco vuelva a llevar demasiada agua.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.