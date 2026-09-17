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El surrealista show privado de Julio Iglesias Jr. a la hija de Putin: "Terminé cantando una canción 15 veces"

El artista ha relatado cómo fue su bolo actuando durante el cumpleaños de la hija de Putin.

El surrealista show privado de Julio Iglesiar Jr. a la hija de Putin: "Terminé cantando una canción 15 veces"

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Julio Iglesias Jr. ha visitado El Hormiguero para compartir una noche de música, recuerdos y anécdotas. El cantante ha hablado de su trayectoria y de su vida tanto encima como fuera de los escenarios.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer cuál ha sido la anécdota más surrealista que ha vivido durante alguno de sus shows privados.

Según ha contado el artista, lo más raro que le ocurrió fue durante el cumpleaños de la hija de Putin. Tal y como ha relatado, cuando había terminado el bolo, el propio presidente de Rusia le pidió que repitiese la última canción... ¡hasta 15 veces!

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