Romantic Garden, la inspiración que marcará el dress code de los Premios Ídolo 2026

Los Premios Ídolo llegan este año a su quinta edición, celebrando su gala por primera vez en Barcelona el próximo 2 de diciembre. Como en cada entrega, los Ídolo contarán con un hilo conductor que marcará la estética del evento, así como los looks de las invitadas e invitados. En esta ocasión, el concepto elegido es Romantic Garden.

Se trata de una idea que, según Dulceida, fundadora de la gala, "nos invita a conocer nuestro lado más romántico y a dejar que cada uno lo interprete desde su propia personalidad". Este dress code propone una estética etérea y sugerente, donde la creatividad de los asistentes será la gran protagonista de la alfombra roja.

De este modo, viviremos una pequeña primavera en pleno mes de diciembre: un nuevo florecer del gran evento del influencer marketing y de la economía de creadores en nuestro país.

La temática Romantic Garden requiere, además, una sensibilidad que actualmente está muy presente tanto en el mundo de la moda como en la cultura visual, por lo que no resultará difícil adaptarla a las tendencias del momento.

"El tema conecta especialmente con esta quinta edición, que celebramos por primera vez en Barcelona, porque refleja la evolución que hemos vivido durante estos años y señala una nueva etapa que mantiene la esencia de los Premios Ídolo", añade la empresaria y creadora de contenido.

¿Cómo podría interpretarse el Romantic Garden?

Las flores, los tejidos ligeros, las siluetas fluidas, las transparencias y los tonos pastel podrían ser algunos de los grandes protagonistas de los Premios Ídolo 2026. La estética también podría trasladarse al maquillaje, con acabados luminosos, sombras y coloretes en tonos rosados. En definitiva, todo muy suave y muy natural.

Teniendo en cuenta este código de vestimenta, podemos augurar propuestas muy similares a las que vimos en la Met Gala 2024. Aquella edición tuvo como temática The Garden of Time (El jardín del tiempo), un concepto inspirado en el cuento homónimo de J. G. Ballard de 1962 que muchas celebridades interpretaron a través de estilismos inspirados en la naturaleza, como el que llevó Lea Michele, de la firma Rodarte, en color azul turquesa, con flores decorando uno de sus hombros y una larga y voluminosa capa de tul, muy etérea y en la línea de lo romántico que busca Dulceida para la inspiración de los próximos Ídolo.

Lea Michele, de Rodarte | Gtres

También nos imaginamos looks como el vestido diseñado por Diesel que llevó Dove Cameron. De gasa transparente y con estampado floral, incorporaba unas mangas extralargas de efecto cascada que aportaban movimiento y evocaban la fluidez de la naturaleza.

Dove Cameron, en la Gala MET 2024 | Gtres

Dos ejemplos que sirven para hacerse una idea de lo que podríamos encontrar el próximo 2 de diciembre sobre la alfombra roja de los Premios Ídolo, aunque será la personalidad de cada asistente la que termine dando forma a este jardín romántico.