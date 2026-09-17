“Con 20 años era un ser acomplejado”: Verónica Blume revela en Pasapalabra cómo el yoga transformó su vida

Hablar de Verónica Blume es hacerlo de una de las mejores modelos españolas y de las que más trayectoria tiene actualmente. Aterrizó en el mundo de la pasarela en los 90, cuando aún era adolescente, y se convirtió en una de las tops mundiales. Sigue vinculada al mundo de la moda pero, como le ha contado a Roberto Leal, vivió un antes y un después gracias al yoga.

“Tengo dos realidades en una”, le ha revelado al presentador en una breve charla antes de AlaZ en Pasapalabra. Verónica ha explicado que, siendo modelo “con toda la perturbación que ello conlleva”, empezó a practicar yoga. “Y me di cuenta de que es algo que quiero compartir”, ha añadido. Así lleva más de 20 años dando clases, creando un centro de yoga y ahora haciendo retiros.

Verónica se ha mostrado feliz por poder compaginar esta faceta con mantener un pie en la pasarela. “Ahora lo disfruto un montón porque yo con 20 años era un ser acomplejado y muy complejo, y con la edad una se vuelve más relajada”, ha confesado. ¡Descubre en el vídeo sus declaraciones!