El juez del 'caso Koldo' abre una pieza separada para investigar los pagos en metálico del PSOE

En la tarde del martes el PSOE entregó a Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, la documentación requerida: un pendrive con los pagos en metálico entre los años 2017 y 2024. Ahora este miércoles el magistrado ha abierto una pieza separada trasladándolo a la Fiscalía Anticorrupción "para su conocimiento e informe lo que su derecho convenga".

Durante los próximos 30 días, Moreno ha acordado que solo el juez y el fiscal pueda acceder al contenido de esta nueva investigación, ya que ha tenido en cuenta la naturaleza del delito, el carácter de las negligencias, como el contenido del mismo.

Además señala que los datos aportados por el partido afectan a varias personas, ya sea cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios socialistas, por ello determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

La Fiscalía solicitó que el PSOE entregase los pagos realizados en metálico entre 2017 y 2024, y el partido a petición de Moreno, que investiga el 'caso Koldo', aportó dicha documentación "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

Estos pagos en efectivo fueron analizados por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional para esclarecer las sospechas del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, si pudieron ser utilizados por el exministro José Luís Ábalos y su exasesor Koldo García los utilizaron para blanquear dinero de procedencia irregular o directiva.

Tras la declaración del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y una empleada del partido, Puente apuntó a "incógnitas" sobre el origen de los pagos. Ni los magistrados del Supremo ni Fiscalía creyeron que la explicación de los testigos hubiese quedado explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Fiscalía debe pronunciarse

El PSOE solicitó al magistrado que declarase estas pesquisas secretas ante la "honda preocupación" de difundirse esta información sobre cómo funciona el partido. Así mismo de que pueda ser utilizada de forma partidista por partidos personados en la causa, como el Partido Popular o Vox.

El magistrado ha tomado dos decisiones procesales clave. Por un lado ha abierto una pieza separada secreta, tal como pidió el PSOE, para investigar los pagos en metálicos en ese periodo y ha ordenado que la Fiscalía Anticorrupción revise ese contenido, la cual deberá pronunciarse sobre dicha documentación.

