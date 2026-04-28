Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Operación Kitchen

El coronel Pérez de los Cobos se desvincula de la Kitchen: "No recuerdo nada así"

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha declarado como testigo en el juicio del caso Kitchen, en la Audiencia Nacional, en relación a los fondos reservados utilizados para financiar una operación supuestamente diseñada durante el gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Pérez de los Cobos

La declaración de coronel Pérez de los Cobos por el juicio de la trama Kitchen | Antena 3 Noticias

Publicidad

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha negado estar al tanto de ninguna operación relacionada con este asunto, en la Audiencia Nacional. Tampoco escuchó hablar de Kitchen concretamente: "No recuerdo nada así. También le digo que nos llegaban más de 100 ó 200 operaciones."

El militar sí ha dejado claro que, en todo caso, el responsable de la gestión de los fondos era el DAO (director adjunto operativo de la Policía Nacional): "El DAO se responsabiliza de esos gastos reservados y de que se desglosasen los gastos según lo que estipula la ley". Además, ha dejado claro que era el ministro del Interior, en aquel momento Jorge Fernández Díaz, "el responsable de comparecer en la comisión de gastos reservados de la comisión del Congreso de los Diputados". En todo caso, asegura que el ministro nunca le habló sobre este asunto.

Así ha explicado cómo se liberan esos fondos

Además, ha explicado cómo se liberan esos fondos: "trimestralmente a petición de la subsecretaria de Interior". Sí ha explicado que él personalmente: "iba cada mes para ver los gastos del mes anterior, expedía un talón e iba al despacho del secretario de Estado". Pérez de los Cobos ha especificado que la extracción de esos fondos "se hacia en el Banco de España" y que para ello se requieren tres firmas: "la mía, la del secretario de Estado, (entonces era Francisco Martínez), y la del jefe del otro gabinete." Posteriormente autorizaban a otra personas para recogerlos.

Después de hacerse público el caso Kitchen, el coronel asegura que "no se ordenó ninguna auditoría ni recibí instrucciones de Francisco Martínez para cambiar el sistema de control". En todo caso, Pérez de los Cobos confirma que "existe un mecanismo de control, pero la ley establece que este tipo de gastos no tienen que estar al control normal."

Concluye el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que "nunca" detectó "ninguna irregularidad" durante su etapa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Choque entre Emilio Delgado y Mónica García por las primarias en Más Madrid: "Nosotros creemos en el día a día"

Mónica García y Emilio Delgado

Publicidad

España

Pérez de los Cobos

El coronel Pérez de los Cobos se desvincula de la Kitchen: "No recuerdo nada así"

Jorge Azcón en el debate de investidura

Azcón defiende, en su investidura en Aragón, la "prioridad nacional" frente a la "prioridad exclusivamente en lo personal" en la que se mueve Sánchez

Candidatos de las elecciones de Andalucía 22026

Estos son los candidatos de las elecciones de Andalucía 2026

Mónica García y Emilio Delgado
Más Madrid

Choque entre Emilio Delgado y Mónica García por las primarias en Más Madrid: "Nosotros creemos en el día a día"

AM-Acusación que dirige Hazte Oír pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez y retirarle el pasaporte por "riesgo de fuga"
JUICIO

La Fiscalía de Madrid acusa al juez Peinado de construir "hipótesis" sin base para llevar a Begoña Gómez a juicio

El vicepresidente primero y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo
Presupuestos

El Gobierno aleja los presupuestos de 2026 por la situación internacional: "Estamos en una situación demasiado incierta"

Las cuentas públicas llevan sin presentarse toda la legislatura, a pesar de la obligación constitucional de hacerlo en el último trimestre de cada año.

La princesa Leonor llama a "salir de la trinchera" y volver "al respeto por quienes piensan diferente"
La Princesa Leonor

La Princesa Leonor estudiará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, en Madrid

La princesa Leonor compatibilizará sus estudios con los compromisos institucionales como heredera de la Corona. Los estudios los comenzará en el tercer cuatrimestre de 2026 y se prolongará durante cuatro años.

El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez

Morante de la Puebla quiere cumplir todos los compromisos de su agenda acelerando su recuperación

Antena3 Noticias

Soraya Saenz de Santamaría niega conocer el espionaje a Bárcenas y que Mariano Rajoy se interesara por ello: "No tengo ninguna constancia"

El abogado vizcaíno Cosme Delclaux, secuestrado por ETA en una imagen del 1 de julio de 1977

Muere Cosme Delclaux, el abogado secuestrado por ETA durante 232 días: uno de los secuestros más largos perpetrados por la banda

Publicidad