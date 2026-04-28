El coronel Pérez de los Cobos se desvincula de la Kitchen: "No recuerdo nada así"

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha negado estar al tanto de ninguna operación relacionada con este asunto, en la Audiencia Nacional. Tampoco escuchó hablar de Kitchen concretamente: "No recuerdo nada así. También le digo que nos llegaban más de 100 ó 200 operaciones."

El militar sí ha dejado claro que, en todo caso, el responsable de la gestión de los fondos era el DAO (director adjunto operativo de la Policía Nacional): "El DAO se responsabiliza de esos gastos reservados y de que se desglosasen los gastos según lo que estipula la ley". Además, ha dejado claro que era el ministro del Interior, en aquel momento Jorge Fernández Díaz, "el responsable de comparecer en la comisión de gastos reservados de la comisión del Congreso de los Diputados". En todo caso, asegura que el ministro nunca le habló sobre este asunto.

Así ha explicado cómo se liberan esos fondos

Además, ha explicado cómo se liberan esos fondos: "trimestralmente a petición de la subsecretaria de Interior". Sí ha explicado que él personalmente: "iba cada mes para ver los gastos del mes anterior, expedía un talón e iba al despacho del secretario de Estado". Pérez de los Cobos ha especificado que la extracción de esos fondos "se hacia en el Banco de España" y que para ello se requieren tres firmas: "la mía, la del secretario de Estado, (entonces era Francisco Martínez), y la del jefe del otro gabinete." Posteriormente autorizaban a otra personas para recogerlos.

Después de hacerse público el caso Kitchen, el coronel asegura que "no se ordenó ninguna auditoría ni recibí instrucciones de Francisco Martínez para cambiar el sistema de control". En todo caso, Pérez de los Cobos confirma que "existe un mecanismo de control, pero la ley establece que este tipo de gastos no tienen que estar al control normal."

Concluye el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que "nunca" detectó "ninguna irregularidad" durante su etapa.

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