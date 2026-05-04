Viral
El divertido error de unos operarios en Tenerife mientras pintaban un 'STOP': "Lo han tenido que tachar"
Cuatro operarios se han hecho virales en redes por un error que no ha pasado desapercibido entre los vecinos de Tenerife. Ninguno se estaba dando cuenta de que en en lugar de poner 'STOP', estaban escribiendo 'SOTP'.
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El vídeo que grabaron unos vecinos de Tenerife desde la ventana de su casa se ha hecho viral en cuestión de horas. El motivo: un despiste de cuatro operarios que estaban pintando un 'STOP' en la carretera.
Ninguno se estaba dando cuenta de que en lugar de 'STOP', ponía 'SOTP'. "son cuatro tíos y no lo ve nadie", ríen los que estaban detrás de la cámara.
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Ahora mismo, el 'STOP' ya está arreglado, aunque los vecinos aún pueden observar el error si se fijan bien. "Lo han tenido que tachar y se nota un poco", nos cuenta una vecina de la zona. ¡No te pierdas el divertido momento en el vídeo de arriba!
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