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"Siempre que veía la oportunidad, salía a cantar": el origen de una de las grandes pasiones de Cristina Castaño

La concursante nos ha confesado qué artista le marcó cuando era pequeña y cómo descubrió que quería ser artista.

"Siempre que veía la oportunidad, salía a cantar": el origen de una de las grandes pasiones de Cristina Castaño

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Cristina Castaño está siendo una de las grandes revelaciones de esta edición. Aunque todavía no ha ganado ninguna gala, ha cosechado grandes notas en las galas que ya se han emitido y promete regalarnos grandes momentos.

Cristina nos ha confesado que una de sus grandes referentes cuando era pequeña era Concha Velasco "porque hacía de todo": cantaba, presentaba, actuaba... A ella le llamaba la atención todo el mundo del espectáculo.

Una de las primeras veces que la actriz se subió al escenario fue cuando era muy pequeña y hubo un desfile de baile gallego en su pueblo. "Yo iba toda feliz en la primera fila", ha recalcado.

Además, Cristina nos ha confesado que en segundo de EGB se subió a cantar en una función de fin de curso, ya que ahí ya sabía que esa era una de sus grandes pasiones. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

El cómico se ha metido de lleno en el papel de Alaska con su bola de cristal y ha predicho el futuro de los miembros del jurado.

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